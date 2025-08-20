Cum afectează taxele vamale ale lui Trump prețurile la raft în România. Produse consumate zilnic s-au scumpit

Stiri Diverse
20-08-2025 | 20:01
Cafeaua, boabele de cacao, cele de soia și zahărul au avut variații mari de prețuri în ultimele luni în întreaga lume. Și nu doar din cauza condițiilor meteo, ci mai ales a tensiunilor comerciale dintre țări.

autor
Ștefana Todică

Cafeaua are un preț aproape de două ori mai mare față de media ultimilor ani și din pricina tarifelor impuse de Statele Unite pentru importurile din Brazilia.

Iar boabele de cacao sunt afectate în special de scăderea producției din Africa. Soia și zahărul au în schimb prețuri mai mici.

Recolta de cafea din Brazilia este estimată la aproape 64 de milioane de saci în ușoară scădere cu 2 procente față de anul anterior.

Dar o presiune mult mai mare asupra prețurilor mondiale o pun tarifele de 50% pentru importuri din Brazilia inclusiv pentru cafea anunțate de președintele american Donald Trump, arată o analiză XTB.

Claudiu Cazacu, analist: „Brazilia e un foarte mare producător și nu poți înlocui imediat. Atunci prețurile în SUA cresc. Dacă cresc prețurile în Statele Unite, asta este reflectat pe cotațiile futures, dar trag în sus și piața globală. E ca și cum într-o piață ai câțiva jucători mari și unul crește prețurile, ceilalți ar putea opta să nu o crească, dar de ce să nu o facă.”

Deși nu suntem la maxime istorice la burse, prețul boabelor de cafea trece de 3,6 dolari pe livră, aproape dublu față de media ultimilor 5 ani.

De altfel și în România cafeaua s-a scumpit cu 13% în ultimul an, potrivit INS. Creșteri însemnate de prețuri au înregistrat și boabele de cacao.

Prețul se apropie de 8.000 de dolari pe tonă, aproape dublu față de începutul anului trecut. Cauza este scăderea producției în Africa de Vest, din cauza condițiilor meteorologice extreme, dar sunt și îngrijorări legate de aprovizionare.

Claudiu Cazacu, analist XTB: „Atât pentru cafea, cât și pentru cacao, ar putea să continue, în lunile următoare, să fie destul de agitat, episoade de creșteri și corecții, fără o ușurare vizibilă pentru consumatori, a nivelurilor actuale ridicate față de ce vedeam acum 3-4-5 ani de zile, deci suntem în medie nu departe de prețuri duble față de media ultimilor 5 ani, ceea ce este dificil pentru consumatori, în condițiile în care am avut o tendință ridicată a inflației.”

Pe de altă parte, au fost în scădere prețurile pe piața boabelor de soia.

Pentru acest sezon, China nu a început achizițiile de soia din noua recoltă din Statele Unite.

Din 1999 nu a mai început atât de târziu. China ar putea transmite un mesaj că își dorește o atitudine mai prietenoasă inclusiv legată de tarife.

Și prețul zahărului a fost în scădere. Toate acestea duc și la modificări ale produselor finale pentru a nu se ajunge la prețuri mult mai mari.

De exemplu, unii producători de ciocolată au scăzut cantitatea de cacao din tablete, care e mai scumpă și au suplimentat cu zahăr, care e ceva mai ieftin.

Sursa: Pro TV

Etichete: cafea, preturi, zahăr,

Dată publicare: 20-08-2025 20:00

