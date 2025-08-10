Apartamente la prețuri occidentale, salarii românești. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid

Stiri Economice
10-08-2025 | 09:02
×
Codul embed a fost copiat

Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu, care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state.

autor
Electra Ghiza,  Octavian Moldovan

În marile orașe, un apartament costă la fel ca în Madrid, Berlin sau Amsterdam, dacă luăm în calcul puterea de cumpărare. Se întâmplă asta în condițiile în care românii își dau grosul banilor pe mâncare.

Bucătar într-un restaurant de lux, Alex Enășcuț are salariul peste medie și caută să cumpere o locuință în Brașov.

Alex Enășcuț: „Cel de 2 camere chiar era senzațional, dar nu reușeam să mă încadrez cu banii, eu am mai strâns în timp cât am mai putut și-am încercat să mă duc cu creditul, da...”

Și Cristina ar putea împrumuta 70.000 de euro pentru un apartament în Sibiu.

Citește și
oameni pe strada
Țările din Europa cu cele mai profitabile investiții imobiliare în 2025. Ce loc ocupă România în acest clasament

Broker credite: „Găseam în bugetul acesta apartamente de 3 camere, acum văd că cele de 2 camere...”

Discuția are loc după ce femeia a amânat achiziția un an, ca să aibă un avans mai consistent.

Clientă: „E foarte frustrant în condiția în care am mai stat puțin, am mai strâns niște bani și, din păcate, am ajuns în același punct de unde am plecat.”

Andra Gândilă, expert financiar: „Nu mai ai ce să-ți mai cumperi. Chiar și la noi, în Sibiu, o garsonieră cred că sub 60.000 de euro, cât de cât confort unu, doi, nu o mai găsești la prețul ăsta.”

Piața imobiliară din România ține pasul cu cea din vestul Europei

În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor în România au crescut cu 61%, mai mult ca în restul Europei.

Cătălin Crăciun, consultant imobiliar: „Dacă se vindea atunci cu 78-75.000 de euro, acum a ajuns să coste 135-130.000 de euro, în funcție de finisările și dotările aferente.”

Un bucureștean are nevoie de 2,7 salarii ca să cumpere un metru pătrat de locuință, arată o cercetare a Fundației Friedrich Ebert Stiftung. Mai mult decât are nevoie un neamț din Berlin. Iar la Cluj, muncești 3 luni pentru același metru pătrat, aproape cât la Madrid, în centrul turistic.

Iar asta, dacă n-ai mai cumpăra nimic altceva. Dar noi cheltuim 31% din salariu pentru hrană și îmbrăcăminte, în vreme ce nemții dau doar 15 procente.

Dani Sandu, lector universitar la Universitatea din Fribourg, Elveția: „Ce se întâmplă în România e că avem o dorință foarte mare, disproporționată, a oamenilor de a se muta în orașele mari.”

Programele de stat, aproape blocate

Programul Noua Casă nu mai reprezintă un ajutor real. Puține apartamente se mai încadrează în pragurile valorice stabilite de stat. Anul acesta, doar 114 oameni au obținut garanții pentru achiziția unei locuințe, potrivit datelor obținute de Știrile Pro TV.

Rezultatul este că 40% dintre români trăiesc în case supraaglomerate. Avem la dispoziție doar 1,1 camere de locuit pe persoană, ceea ce ne clasează pe ultimul loc din Uniunea Europeană.

Soluția, spun cercetătorii de la Friedrich Ebert Stiftung, este ca statul să colaboreze cu mediul de afaceri, pentru a construi mai mult. Iar orașele mici ar trebui să ofere aceleași condiții de trai ca cele mari.

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, apartamente, preturi apartamente, Noua Casa,

Dată publicare: 10-08-2025 08:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Agitație pe piața imobiliară. Românii care-și doresc un apartament nou încearcă să profite de ultimele zile cu TVA redus
Stiri Economice
Agitație pe piața imobiliară. Românii care-și doresc un apartament nou încearcă să profite de ultimele zile cu TVA redus

Este agitatie în agenţiile imobiliare din ţară. Cei care intenţionau să îşi cumpere pentru prima dată un apartament într-un bloc nou se grăbesc să încheie contractele în această lună.

Țările din Europa cu cele mai profitabile investiții imobiliare în 2025. Ce loc ocupă România în acest clasament
Stiri Economice
Țările din Europa cu cele mai profitabile investiții imobiliare în 2025. Ce loc ocupă România în acest clasament

Republica Moldova este cea mai bună țară din Europe centrală și de est pentru investițiile imobiliare, după cum arată un top făcut de o formă britanică de asigurări. În acest clasament, România se află pe locul 13.

Schimbări în imobiliare după cazul Nordis. Avansul maxim pe care îl vor plăti românii care vor să-și cumpere o casă
Stiri actuale
Schimbări în imobiliare după cazul Nordis. Avansul maxim pe care îl vor plăti românii care vor să-și cumpere o casă

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care aduce schimbări în piața imobiliară, după scandalul Nordis. Potrivit propunerii legislative, dezvoltatorii vor fi obligați să înregistreze în cartea funciară contractele încheiate cu viitorii proprietari.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12