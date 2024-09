Dulceață de struguri - rețete delicioase pe care să le faci toamna asta

Toamna presupune multă treabă pentru gospodine. De la culesul fructelor până la pusul de conserve pentru iarnă: zacuscă, vinete coapte, sos de roșii, gemuri și dulcețuri de fructe - de ardei iute, de nuci verzi sau chiar de lămâi, merișoare, măceșe sau smochine.

Deși toată lumea se gândește la must și vin atunci când vorbim despre culesul viței de vie, dulceața de struguri este o delicatesă pe care o poți prepara din orice tip de struguri și care nu trebuie să lipsească din cămara de conserve pentru iarnă a unei gospodine.

Dulceață de struguri negri

Pentru cei care adoră dulceața intensă a strugurilor negri, această rețetă este o alegere perfectă. Strugurii negri au o aromă și o culoare profundă, având totodată și o dulceață distinctă.

Ingrediente:

• 3 kg de struguri negri

• 1 kg de zahăr tos

• Sucul de la 2 lămâi

Începe prin a spăla bine strugurii, apoi desprinde boabele de pe ciorchine. Fiecare bob de strugure trebuie tăiat pe jumătate, iar semințele trebuie scoase. Odată curățați, adaugă zahărul și sucul de lămâie peste struguri și lasă totul la rece până a doua zi.

A doua zi, scurge boabele de strugure de sucul care s-a format și pune lichidul la fiert. Fierbe-l până se reduce la jumătate, apoi adaugă din nou boabele în suc. Continuă să fierbi până când obții o dulceață care nu este foarte groasă, deoarece se va îngroșa și mai mult după ce se răcește.

Sterilizează borcanele și capacele, apoi toarnă dulceața fierbinte în borcanele calde. Strânge bine capacele și lasă borcanele acoperite cu un prosop să se răcească lent. Vei avea o dulceață intensă, perfectă pentru mic dejunuri rapide sau deserturi savuroase.

Dulceață de struguri albi

Dacă preferi strugurii albi, cu coaja subțire și gust delicat, această rețetă este ideală. O combinație între dulceața naturală a fructelor și aromele subtile de vanilie și cuișoare, această dulceață va cuceri orice pofticios.

Ingrediente:

• 1 kg boabe de struguri albi

• 750 g zahăr

• 100 ml apă

• 1 baton de vanilie (opțional)

• Cuișoare (opțional)

Pentru început, fă un sirop din apă, zahăr și vanilie. Lasă-l la fiert timp de aproximativ 5 minute, până când se leagă bine. Testează siropul punând câteva picături pe o farfurie și, dacă acestea își păstrează forma, siropul este gata. Adaugă strugurii în sirop și fierbe totul timp de 5 minute, după care acoperă cratița cu un prosop umed și lasă să se răcească complet. După ce s-a răcit, scoate boabele de strugure și pune din nou siropul la fiert până se îngroașă. Adaugă din nou boabele și mai fierbe câteva minute. Repetă procesul de răcire și fierbere până când boabele devin translucide și bine confiate. După răcire, pune dulceața în borcane sterile și poți gusta rezultatul.

Dulceață de struguri fără sâmburi

Dacă vrei să eviți migăloasa sarcină de a scoate sâmburii, poți opta pentru struguri fără semințe. Rezultatul va fi o dulceață fină și aromată, perfectă pentru iubitorii de dulcețuri curate.

Ingrediente:

• 2 kg de boabe de struguri negri fără semințe

• 1 kg de zahăr

• 2 batoane de scorțișoară sau vanilie

• Sucul de la 1 lămâie

Pune strugurii fără semințe într-o cratiță cu zahărul, amestecă bine și lasă-le la rece peste noapte, pentru a permite formarea siropului. A doua zi, fierbe totul la foc mediu până se formează spumă, pe care o îndepărtezi cu o sită. Continuă să fierbi până când siropul începe să se îngroașe. Dacă este prea lichid, scurge boabele și fierbe doar siropul până când trece testul picăturii pe o farfurie rece. Adaugă batoanele de scorțișoară sau vanilie și sucul de lămâie, iar la final, boabele de struguri. Umple borcanele sterilizate cu dulceața fierbinte, pune capacele și lasă-le să se răcească acoperite cu o pătură. Odată răcită, dulceața este gata să fie savurată.

Dulceață din mix de struguri albi, roșii și negri

Această rețetă este perfectă pentru cei care vor să combine mai multe soiuri de struguri. Obții o dulceață plină de arome diverse

Ingrediente:

• 1 kg de boabe de struguri (albi, roșii și negri)

• 1 kg de zahăr

• 150 ml apă

• Zeama de la o jumătate de lămâie

• Coaja de la o portocală rasă

Curăță strugurii de sâmburi sau folosește direct struguri fără sâmburi. Fierbe apa cu zahărul până obții un sirop bine legat. După ce siropul este gata, adaugă boabele de struguri și fierbe compoziția la foc mare, amestecând continuu. La final, adaugă zeama de lămâie și coaja de portocale. Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterile și strânge bine capacele. După ce se răcesc, borcanele vor fi gata pentru a fi păstrate în cămară.

Dulceață de struguri Concord

Strugurii Concord au un gust unic, iar în combinație cu zahărul și puțin suc de lămâie, rezultatul este spectaculos.

Ingrediente:

• 2.3 kg de struguri Concord

• 6 căni de zahăr

• 1 măr acru (pentru pectină naturală)

• Sucul de la 2 lămâi

• 1/8 linguriță de sare de mare

Spală strugurii, îndepărtează ciorchinii și zdrobește-i într-o cratiță mare. Taie mărul în bucăți mari, fără a-l curăța de coajă, și adaugă-l în cratiță. Fierbe totul la foc mediu, amestecând des, timp de aproximativ 25-30 de minute, până când mărul se înmoaie.

După ce amestecul s-a fiert bine, trece-l printr-o sită fină pentru a îndepărta cojile și semințele. Măsoară cantitatea de lichid obținut și adaugă zahărul în proporție de 3/4 cană pentru fiecare cană de lichid. Fierbe din nou amestecul la foc mediu, amestecând constant, până când trece testul picăturii. Adaugă sucul de lămâie și sarea, fierbe pentru încă 5 minute, apoi toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate.

Cu toate că strugurii sunt rezervați pentru vin, dacă ai avut foarte mulți, poți să încerci să faci aceste rețete pentru a preveni ca strugurii să se strice. Deși nu este foarte populară, această dulceață te va cuceri pe loc și o vei face an de an. În plus, nu trebuie să ai un anume soi de struguri, ci poți să combini mai multe varietăți sau să folosești orice tip de struguri. Secretul este să conservi boabele într-un sirop dulce acrișor și aromat. Se potrivește de minune cu clătite, prăjituri, checuri, gogoși sau simplu, pe pâine prăjită cu unt.

