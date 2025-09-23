Coreopsis, Ochiul Fetei - cum să înflorească abundent toamna

23-09-2025 | 11:55
Coreopsis, Ochiul Fetei
Coreopsis, cunoscută popular ca Ochiul Fetei, este o floare de grădină apreciată pentru rezistența ei și pentru culorile vibrante. Cu aspect delicat, această plantă poate transforma orice colț de grădină într-un spectacol viu.

Anca Lupescu

Dacă ești în căutarea unei flori ușor de întreținut, rezistentă la secetă și cu o perioadă lungă de înflorire, potrivită pentru a umple un strat de flori, a crea un buchet decorativ, a delimita o bordură sau a completa un ghiveci decorativ, plantele de coreopsis sunt ideale.

Există peste 80 de varietăți de coreopsis, astfel încât se găsește câte una pentru orice tip de amenajare a grădinii. Aceste flori spectaculoase, asemănătoare margaretelor, nu au un parfum puternic, însă frunzele lor au un miros asemănător anasonului. Sunt originare din America de Nord, cresc sub formă de tufe verticale și înfloresc pe tot parcursul verii.

Coreopsis - descriere

Frunzișul speciilor de coreopsis variază: unele varietăți au frunze mari și verzi, iar altele prezintă frunziș mai îngust. Numele comun al plantei, „ Ochiul Fetei”, face trimitere la semințele sale rotunde.

Plantele din specia coreopsis au o rată moderată de creștere și este cel mai bine să fie plantate primăvara, după ce a trecut riscul de îngheț. În zonele cele mai reci, se recomandă adăugarea unui strat de câțiva centimetri de mulci pentru a proteja rădăcinile subterane.

Varietățile anuale încep să înflorească la începutul verii și reiau înflorirea periodic până în toamnă, în timp ce varietățile perene încep să înflorească în al doilea an după plantarea din semințe.

Îngrijirea coreopsisului

În general, plantele de coreopsis nu necesită multă întreținere atunci când sunt cultivate în mediul preferat. Alege un loc cu mult soare și sol bine drenat. Ține cont și de dimensiunea la maturitate a plantei – lasă spațiu între exemplare pentru o bună circulație a aerului.

Varietățile mai înalte de coreopsis pot avea nevoie de susținere pe măsură ce cresc, altfel tulpinile pot cădea. De asemenea, îndepărtarea florilor ofilite prelungește perioada de înflorire pe tot parcursul verii și până în toamnă.

Coreopsis, Ochiul Fetei

Lumină

Coreopsis se dezvoltă și înflorește cel mai bine în plin soare, adică 6–8 ore de lumină directă pe zi. Pot crește și la semiumbră, dar plantele tind să fie mai alungite și mai puțin înfloritoare. În regiunile cu veri foarte fierbinți, puțină umbră după-amiaza este benefică.

Sol

Aceste plante preferă solul lutos sau nisipos, bine drenat, cu pH neutru. Totuși, majoritatea varietăților sunt ușor de crescut și nu sunt pretențioase la calitatea sau pH-ul solului, atâta timp cât nu stau în apă stagnantă. În solurile argiloase grele și umede se recomandă amendarea cu compost pentru a îmbunătăți drenajul.

Apă

Plantele tinere de coreopsis trebuie udate regulat pentru a menține solul uniform umed (nu îmbibat) până se prind. După primul an, au o bună toleranță la secetă, dar înfloresc mai abundent cu udări regulate. Se recomandă udarea profundă atunci când solul este uscat la 2–3 cm adâncime. Cel mai bine este să fie udate dimineața devreme, pentru a permite frunzelor să se usuce pe parcursul zilei.

Temperatură și umiditate

Coreopsis preferă temperaturi calde, între 21–27 °C ziua și 10–16 °C noaptea. Nivelurile ridicate de umiditate nu sunt problematice dacă există o bună circulație a aerului și drenaj adecvat. Diferitele specii au niveluri diferite de rezistență la frig.

Îngrășământ

De regulă, coreopsis nu are nevoie de fertilizare, cu excepția solurilor foarte sărace. Prea mult îngrășământ favorizează frunzișul în detrimentul florilor. Se poate încorpora puțin compost primăvara, la începutul sezonului de creștere.

Tipuri de coreopsis

Există zeci de specii și varietăți, care diferă mai mult prin aspect decât prin cerințele de îngrijire. Printre cele mai populare:

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’ – flori mari, semi-duble, galben-intens, care înfloresc de la începutul verii.

Coreopsis grandiflora ‘Golden Showers’ – flori galbene abundente, pe tulpini mai lungi decât media.

Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ – flori galben-deschis, formă compactă și densă.

Coreopsis rosea ‘Nana’ – varietate pitică, roz-liliachie, cu creștere răspândită, dar cu toleranță redusă la secetă.

Coreopsis, Ochiul Fetei

Tăiere

Tăierea părții superioare a unei plante perene aflate în declin stimulează creșterea viguroasă și reîntinerirea. Pentru a prelungi perioada de înflorire, se pot tăia secțiuni din stratul de coreopsis pe parcursul sezonului, eșalonat.

Înmulțirea coreopsisului

Deși perenele de coreopsis sunt rezistente, rareori trăiesc mai mult de 3–5 ani. Scăderea numărului de flori indică faptul că este momentul pentru divizare sau însămânțare. Perioadele optime sunt primăvara sau începutul toamnei:

1. Dezgroapă planta matură, păstrând rădăcinile cât mai intacte.

2. Împarte tufa în secțiuni mai mici, fiecare cu rădăcini sănătoase.

3. Replantează imediat secțiunile și udă bine până la prindere.

Creșterea coreopsisului din semințe

Multe varietăți se pot înmulți prin semințe și adesea se autoînsămânțează. Semințele pot fi pornite în casă cu 6–8 săptămâni înainte de ultimul îngheț sau direct în grădină după acesta. Se plantează la circa 1 cm adâncime, solul trebuie păstrat umed și cald. Germinarea are loc în 2–3 săptămâni.

Răsadurile crescute în interior trebuie aclimatizate treptat la exterior, timp de o săptămână, înainte de plantare definitivă.

Cultivarea în ghiveci

Coreopsis poate fi crescut și în containere de minimum 20–25 cm adâncime și diametru, cu drenaj bun. Rădăcinile nu tolerează apa stătută. După câțiva ani, când rădăcinile ies prin orificiile ghiveciului, planta trebuie divizată și replantată.

Ghiveciul se așază într-un loc cu 6–8 ore de soare direct.

Vara plantele din ghivece trebuie udate mai des, deoarece solul din containere se încălzește și se usucă mai repede decât cel din grădină.

