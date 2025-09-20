Cyclamen - sfaturi pentru flori delicate și sănătoase în grădina de toamnă

Cyclamenul este o plantă perenă viguroasă, cu frunze verde-închis, delicate, străbătute de nervuri argintii, asemănătoare cu cele de iederă, și flori grațioase, în nuanțe de roz, care apar toamna.

Aceasta are nevoie de condiții de creștere diferite față de majoritatea florilor. Iată tot ce trebuie să știi despre cyclament de toamnă și cum să obții flori frumoase.

Originile cyclamenului

Genul Cyclamen include aproximativ 20 de specii originare din Orientul Mijlociu și nord-vestul Africii. Cyclamenul crește în soluri umede, umbrite, iar florile sale apar toamna și iarna, oferind o explozie de culori.

Shutterstock

Unde se plantează

În general, acestea sunt plante rezistente care preferă solurile sărace, bine drenate, la soare parțial sau umbră. Sunt ușor de cultivat dacă se evită solurile grele, care tind să rețină apa. Dacă solul este prea umed, cel mai bine este să le cultivați în ghivece sau straturi ridicate. Cyclamenul se dezvoltă cel mai bine la baza arborilor de foioase și a arbuștilor mari – zone răcoroase și umbrite vara, dar luminoase și umede toamna și iarna. Arată deosebit de bine în preajma arbuștilor cu tulpini colorate.

Cyclamenul se poate cultiva și în ghivece. Plantează într-un compost pe bază de sol și lasă-l așa.

Când se plantează

Plantele la ghiveci se stabilesc mai repede și înfloresc imediat. Bulbii au nevoie de timp pentru a se prinde și probabil nu vor înflori în primul an. Plantele din ghiveci se replantează la același nivel la care au crescut.

Cel mai bun moment pentru plantarea bulbilor este toamna. Asigură-te că îi plantezi cu fața plată sau ușor adâncită în sus, la o adâncime de aproximativ 4 cm.

Shutterstock

Cum se înmulțește

Cyclamenul se poate înmulți doar prin semințe. În natură, zonele întinse cu această floare se datorează metodelor eficiente de răspândire a semințelor. Semințele sunt păstrate în capsule pe tulpini elastice, care se răsucesc pentru a le depune aproape de sol, crescând șansele de germinare.

Distribuția este ajutată și de furnici, păsări și mici mamifere. Furnicile, atrase de stratul dulce al semințelor, le transportă, consumă zaharurile și lasă semințele să germineze. Păsările mici le consumă și le redistribuie prin excremente.

Semințele se seamănă cât mai curând după coacere, în tăvițe sau vase puțin adânci, într-un compost special pentru semințe (cu adaos de perlit și frunze descompuse). Se acoperă cu aproximativ 1 cm de pietriș horticol.

Ghivecele se păstrează afară, la umbră, și se mențin umede. Germinarea este neregulată: unele răsaduri apar după câteva luni, altele după un an. Plantele tinere rămân în tăvițe până în al doilea an, pentru a dezvolta un tubercul, apoi se plantează în grădină în perioada de repaus (mai-august).

Îngrijire

Shutterstock

Cyclamenul înflorește până la trei luni. Florile sunt suspendate deasupra frunzișului atractiv pe tulpini subțiri, iar multe persoane consideră că seamănă cu niște fluturi în zbor.

Cele cinci petale reflexate (curbate înapoi) și răsucite sunt unite la bază într-un tub scurt. Culoarea florilor variază de la alb pur, la toate nuanțele de roz, lavandă și roșu. Au fost dezvoltate soiuri care produc flori duble, altele care au o margine albă subțire pe petale (picotee), dungi sau margini ondulate. Unele tipuri miniaturale – care au frunze de dimensiuni normale, dar flori foarte mici – sunt și ușor parfumate.

Cyclamenul este relativ ușor de cultivat, însă poate fi dificil să i se ofere condițiile potrivite pentru a înflori din nou. Mulți oameni tratează cyclamenul de florărie ca pe o plantă de apartament cu viață scurtă, temporară.

Cyclamenul preferă temperaturi răcoroase și lumină puternică, dar indirectă.

Fiind adaptată la climatul mediteranean, planta începe să crească toamna, înflorește iarna sau primăvara devreme (în sezonul ploios) și intră în repaus pe întreaga perioadă a verii (când este cald și uscat).

Temperaturile ideale sunt de 15-18 °C ziua și în jur de 10 °C noaptea. Atât florile individuale, cât și perioada de înflorire vor fi mai îndelungate dacă planta este ținută la temperaturi mai scăzute. Pentru a stimula înflorirea continuă, se recomandă îndepărtarea florilor trecute prin răsucirea tulpinii și smulgerea ei complet de la bază.

Shutterstock

Aceste plante au nevoie și de umiditate ridicată și sol umed pentru a continua să înflorească. Cyclamenul trebuie udat bine atunci când solul de la suprafață pare uscat. Se evită udarea coroanei plantei, care poate putrezi dacă rămâne prea umedă. Mulți preferă udarea de jos, așezând ghiveciul într-un vas cu apă timp de 15 minute.

Solul trebuie lăsat aproape să se usuce înainte de următoarea udare. Plantele ținute prea umede sau prea uscate dezvoltă frunze galbene (deși acest lucru și avortarea mugurilor pot fi cauzate și de condiții calde, uscate sau de lumină insuficientă).

Frunzele ar trebui să rămână ferme și erecte; dacă devin moi, planta are nevoie de apă. Ghiveciul poate fi așezat pe un strat de pietriș umed pentru umiditate suplimentară, iar planta trebuie ferită de curenți calzi.

Cyclamenul are nevoie de fertilizare, dar excesul favorizează o creștere luxuriantă, mai sensibilă la boli. Se recomandă un îngrășământ cu azot redus sau special pentru plante cu flori, administrat la două săptămâni în perioada de creștere activă.

Frunzele și florile cresc din tuberculi. În ghiveci, tuberculii pot ajunge la 15 cm diametru. La sfârșitul primăverii plantele încetează să mai înflorească și intră în repaus timp de 2-3 luni. Frunzele încep să se îngălbenească și să cadă. În această perioadă se reduc udările și fertilizarea. Planta se poate muta afară pe timpul verii, dar tuberculul nu trebuie lăsat ud în lipsa frunzelor și trebuie adus în casă înainte de primul îngheț.

Alternativ, după terminarea înfloririi se poate întrerupe treptat udarea. Când frunzele s-au ofilit, tuberculul se scoate din sol și se păstrează în vermiculită uscată, la circa 10 °C, timp de 6-12 săptămâni. După această perioadă de repaus, tuberculul se replantează într-un sol bine drenat, cu jumătatea superioară la suprafață. Udatul se reia când apar frunzele noi și se fertilizează până la formarea mugurilor florali.

Cyclamenul nu are mulți dăunători, dar poate fi uneori atacat de afide, păduchi lânoși, păianjeni sau trips. Aceștia se pot controla cu săpun insecticid sau pesticide pentru plante de apartament.

Este mai bine să fie eliminate plantele infestate cu acarieni, deoarece acest dăunător este extrem de greu de combătut.

