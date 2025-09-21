Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate

21-09-2025 | 08:55
Spectacol plin de culoare pe străzile din Târgu Mureș. Care alegorice pline cu flori au defilat prin centrul orașului, sub privirile a sute de spectatori.Festivalul, inspirat din Ungaria, a adunat și formații de dansatori, zâne și regine.

Bereczki Reka

6 care alegorice, unul mai spectaculos ca celălalt, au pornit prin centrul orașului Târgu Mureș. Artiștii au lucrat săptămâni întregi pentru a transforma milioane de flori în adevărate povești.

Fazakas Gabriella, florar: „Am încercat să redăm pădurea cât de cât se poate cu diferite plante care sunt în pădure, am folosit mult alb, verde precum și frez, albastru ca să se potrivească cu culorile cailor”

Tuzson Kinga, voluntar:Am folosit pentru acest car trandafiri, gladiol, gherbere, liziantus, clematis în diferite culori. Anul acesta se poartă culoarea roșie și verde foarte mult.”

Vajda Tunde, organizator:Un car care reprezintă cartea junglei. Am ales multe animale pentru că știm că celor mici le plac animalele și ne dorim să îi atragem și pe ei.”

Brandusa de toamna
Brândușă de toamnă – ghid complet pentru înflorire și îngrijire

Sute de spectatori au urmărit desfășurarea de pe străzi.

Femeie:Am venit cu fetița și cu părinții să vedem carurile alegorice cu flori, sunt superbe , niște decoruri extraordinare , copii sunt foarte încântați”

Femeie: „Îmi plac foarte mult florile, ce e mai frumos ca florile pe pământ? Nu-i. Este raiul pe pământ.”

De la festival nu au lipsit nici reginele, zânele, ori dansatorii cu costume realizate din flori.

Cele 6 creații au poposit în Cetatea Medievală, unde pot fi văzute până în această seară. „Magia florilor” este inspirată dintr-un festival similar, organizat la Debrecen, în Ungaria.

Sursa: Pro TV

Etichete: Targu Mures, flori,

Dată publicare: 21-09-2025 07:45

Cyclamenul este o plantă perenă viguroasă, cu frunze verde-închis, delicate, străbătute de nervuri argintii, asemănătoare cu cele de iederă, și flori grațioase, în nuanțe de roz, care apar toamna.    

