Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi

29-11-2025 | 21:24
soldati rusi moscova
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere.

 

Propusă de gigantul rus al reţelelor sociale VK de la începutul anului, Max este prezentată ca o super-aplicaţie care oferă acces atât la serviciile administraţiei, cât şi la posibilitatea de a comanda o pizza, la fel ca WeChat sau Alipay în China.

Guvernul a cerut producătorilor să o includă automat în toate telefoanele şi tabletele noi comercializate începând cu 1 septembrie, blocând în acelaşi timp posibilitatea de a efectua apeluri pe aplicaţii de mesagerie străine, precum WhatsApp, care are 100 de milioane de utilizatori în Rusia, relatează AFP, citată de News.ro.

Eliminarea dependenţei Rusiei de platformele străine

Vineri, autoritatea de reglementare a mass-media Roskomnadzor a anunţat că intenţionează să interzică complet WhatsApp, în numele luptei împotriva criminalităţii. Apelurile sunt deja imposibile cu WhatsApp din august.

Autorităţile insistă asupra importanţei reducerii dependenţei Rusiei de platformele străine care stochează date. În absenţa criptării de la un capăt la altul, aceasta ar fi totuşi un instrument puternic de supraveghere, consideră apărătorii libertăţilor şi drepturilor.

„Nu am prea multă încredere”, mărturiseşte Ekaterina, medic în vârstă de 39 de ani, care nu doreşte să-şi dezvăluie numele de familie. Angajatorul ei i-a cerut să instaleze Max, dar ea continuă să folosească în principal WhatsApp pentru comunicarea privată.

Andrei Ivanov, în vârstă de 33 de ani, are păreri mixte: datele de pe WhatsApp pot „fi furate de alte ţări”, dar este „practic pentru comunicare”. El critică faptul că „a forţa oamenii să se schimbe este o formă de restricţionare a libertăţilor noastre”. „Pentru mine, tot ceea ce este creat în străinătate reprezintă acum o ameninţare pentru noi”, susţine el.

„Pentru mine, tot ceea ce este creat în străinătate reprezintă acum o ameninţare pentru noi”, contestă Sergei Abramov, pensionar în vârstă de 67 de ani. Maria Isakova, în vârstă de 36 de ani, este de acord: „Ţara noastră are o abilitate înnăscută de a se adapta la schimbările de circumstanţe. Ne adaptăm, există alte aplicaţii de mesagerie, alternative. Nu văd care este problema”.

WhatsApp, la rândul său, consideră că este în vizor deoarece metoda de criptare utilizată de platformă, proprietate a gigantului american Meta, permite codarea mesajelor de la momentul expedierii de pe dispozitivul expeditorului până la momentul citirii de către destinatar. Platforma asigură că serverele sale stochează mesaje criptate, care sunt distruse odată livrate, şi că se abţine să comunice orice informaţii guvernelor.

Sursa: News.ro

