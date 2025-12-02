Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp

Deputatul rus Anton Gorelkin susţine că scurgerile privind contactele emisarului Casei Albe cu Kremlinul au grăbit blocarea WhatsApp în Rusia, relatează EFE şi Radio Svoboda.

„Din câte ştiu, recenta scurgere de informaţii despre negocierile diplomatice a constituit un factor declanşator suplimentar (şi important) pentru accelerarea implementării unor măsuri drastice împotriva WhatsApp”, a afirmat Anton Gorelkin, deputat în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus).

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicaţiilor, Roskomnadzor, avertizase anterior că WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, în pofida popularităţii sale în rândul utilizatorilor.

„Limitarea treptată a apelurilor pe WhatsApp a început în august, lucru pe care Roskomnadzor l-a făcut public. Restricţiile vor fi implementate în etape, pentru a permite utilizatorilor să treacă la sisteme de mesagerie alternative. Recomandăm utilizarea serviciilor naţionale”, arăta la acea vreme instituţia într-un comunicat.

Roskomnadzor a reiterat că „dacă sistemul de mesagerie nu respectă cerinţele legislaţiei ruse, acesta va fi complet blocat”.

Kremlinul acuză scurgerile că subminează discuțiile de pace

Potrivit deputatului rus, autorităţile „au învăţat” din politicile WhatsApp: „Concluzia a fost că proprietarii platformei nu doar că ignoră folosirea acesteia în scopuri ilegale, ci participă activ la astfel de activităţi”, a susţinut Gorelkin.

Kremlinul a denunţat săptămâna trecută că cei care cer demiterea lui Steve Witkoff din funcţia de emisar special al preşedintelui american Donald Trump pentru relaţia cu Moscova, după apariţia în presă a scurgerilor privind convorbirile sale telefonice cu consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Uşakov, încearcă „să frâneze impulsul timid către o rezolvare paşnică” a conflictului.

În timp ce îşi exprima indignarea faţă de aceste scurgeri, Rusia a minimalizat importanţa discuţiei în care Witkoff l-a sunat pe Uşakov pentru a-i propune să lucreze împreună la un plan de pace. În acea convorbire, Witkoff i-a cerut să-i transmită lui Putin că ar fi bine să-l contacteze pe Donald Trump pentru a-l felicita pentru succesul diplomatic din Gaza.

Moscova şi Washingtonul au folosit WhatsApp pentru contacte

După ce agenţia Bloomberg a publicat transcriptul a două convorbiri telefonice purtate de Witkoff – una cu Iuri Uşakov şi alta cu reprezentantul special al preşedintelui rus, Kirill Dmitriev – autorităţile ruse au recunoscut că, pe lângă canalele securizate, Moscova şi Washingtonul au folosit WhatsApp pentru anumite contacte diplomatice.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, au sosit marţi la Moscova pentru discuţii privind planul de pace promovat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. În cursul după-amiezii, cei doi emisari americani urmau să fie primiţi de preşedintele rus Vladimir Putin.

