Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor

WhatsApp poate fi un loc periculos pentru copii. Sunt tot mai multe canale și grupuri false, unde cei mici pot fi vulnerabili. Ba mai mult, numerele lor de telefon pot fi vizibile pentru oricine.

Whatsapp pare o aplicație inocentă, doar de mesagerie, însă în realitate ascunde câteva capcane. Am discutat despre acest subiect cu Laura Ion și Oana Hagiescu, de la Parentropolis.

Ce sunt aceste canale de pe Whatsapp, recomandate de cum intri în aplicație.

Laura Ion – Parentropolis: Canalele sunt o funcționalitate a Whatsapp-ului, prin aceste canale utilizatorii pot să vadă, pot să primească actualizări de la branduri, televiziuni, sau influenceri pe care îi urmăresc.

Oana Hagiescu – Parentropolis: Noi am văzut în atelierele pe care le facem tot felul de canale făcute de copii, ei sunt foarte deschiși să își povestească viețile. Am descoperit un canal al unei fete de 13 ani care își documenta viața și dădea toate detaliile, școala la care merge, cu cine merge, zona în care stă, activitățile de după, toate aceste informații puse în online o fac foarte vulnerabilă în fața oricui. Canalele sunt unidirecționale, adică numai cel care le deține poate să posteze. Dar în aceste canale pot apărea linkuri către grupuri, iar la grupuri e totul deschis, ai toate informațiile, telefonul, poze.

Ce poate să facă părintele în acest scenariu

Laura Ion – Parentropolis: În primul rând aplicațiile de control parental neapărat, însă trebuie să știm că pe Whatsapp nu avem această posibilitate, poate doar să dăm un timp redus acestei aplicații. De pe telefon. În plus, există aplicații care ne ajută să filtrăm informația care poate fi văzută pe telefonul copilului, setări care pot fi făcute direct pe telefon sau pe routerul de acasă.

Marian Andrei: Am intrat pe diverse canale de kendama sau de tiktok sau de diverse jocuri, dar apoi am văzut că erau link-uri către diverse grupuri de Whatsapp și dintr-o dată acolo erau foarte multe numere de telefon, profile ale unor copii care se sunau, se făceau apeluri pe acele grupuri. Nu există nicio metodă prin care părinții pot vedea la ceea ce se expun?

Oana Hagiescu – Parentropolis: Părinții pot avea o înțelegere cu copilul și pot pune regula -îți verific telefonul- pentru că dacă nu avem această deschidere ei pot ajunge oriunde. Ne povestea o mămică că băiețelul ei era pe un canal de meme-uri și a primit un link către alt grup care era un grup 18+ și a fost expus la conținut nepotrivit și era copilul șocat.

Prin acele setări pe care le putea face direct pe router putem să punem limită de timp, putem să setăm la ce oră să se închidă internetul pe anumite device-uri în așa fel încât copilul să nu mai poată să petreacă toată noaptea online, și dacă nu putem să facem treaba asta pe router, putem să facem direct de pe telefon.

