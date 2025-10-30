Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor

iLikeIT
30-10-2025 | 09:23
×
Codul embed a fost copiat

WhatsApp poate fi un loc periculos pentru copii. Sunt tot mai multe canale și grupuri false, unde cei mici pot fi vulnerabili. Ba mai mult, numerele lor de telefon pot fi vizibile pentru oricine.

autor
Marian Andrei

Whatsapp pare o aplicație inocentă, doar de mesagerie, însă în realitate ascunde câteva capcane. Am discutat despre acest subiect cu Laura Ion și Oana Hagiescu, de la Parentropolis.

Ce sunt aceste canale de pe Whatsapp, recomandate de cum intri în aplicație.

Laura Ion – Parentropolis: Canalele sunt o funcționalitate a Whatsapp-ului, prin aceste canale utilizatorii pot să vadă, pot să primească actualizări de la branduri, televiziuni, sau influenceri pe care îi urmăresc.

Oana Hagiescu – Parentropolis: Noi am văzut în atelierele pe care le facem tot felul de canale făcute de copii, ei sunt foarte deschiși să își povestească viețile. Am descoperit un canal al unei fete de 13 ani care își documenta viața și dădea toate detaliile, școala la care merge, cu cine merge, zona în care stă, activitățile de după, toate aceste informații puse în online o fac foarte vulnerabilă în fața oricui. Canalele sunt unidirecționale, adică numai cel care le deține poate să posteze. Dar în aceste canale pot apărea linkuri către grupuri, iar la grupuri e totul deschis, ai toate informațiile, telefonul, poze.

Citește și
iphone 17 test cinema
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu Denis Hanganu

Ce poate să facă părintele în acest scenariu

Laura Ion – Parentropolis: În primul rând aplicațiile de control parental neapărat, însă trebuie să știm că pe Whatsapp nu avem această posibilitate, poate doar să dăm un timp redus acestei aplicații. De pe telefon. În plus, există aplicații care ne ajută să filtrăm informația care poate fi văzută pe telefonul copilului, setări care pot fi făcute direct pe telefon sau pe routerul de acasă.

Marian Andrei: Am intrat pe diverse canale de kendama sau de tiktok sau de diverse jocuri, dar apoi am văzut că erau link-uri către diverse grupuri de Whatsapp și dintr-o dată acolo erau foarte multe numere de telefon, profile ale unor copii care se sunau, se făceau apeluri pe acele grupuri. Nu există nicio metodă prin care părinții pot vedea la ceea ce se expun?

Oana Hagiescu – Parentropolis: Părinții pot avea o înțelegere cu copilul și pot pune regula -îți verific telefonul- pentru că dacă nu avem această deschidere ei pot ajunge oriunde. Ne povestea o mămică că băiețelul ei era pe un canal de meme-uri și a primit un link către alt grup care era un grup 18+ și a fost expus la conținut nepotrivit și era copilul șocat.

Prin acele setări pe care le putea face direct pe router putem să punem limită de timp, putem să setăm la ce oră să se închidă internetul pe anumite device-uri în așa fel încât copilul să nu mai poată să petreacă toată noaptea online, și dacă nu putem să facem treaba asta pe router, putem să facem direct de pe telefon.

Materialul integral, în videoul de mai sus.  

Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, aplicatii, Whatsapp, control parental,

Dată publicare: 30-10-2025 09:12

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Galaxy XR, noile căști cu realitate augmentată de la Samsung. Detalii la iLikeIT
Stiri actuale
Galaxy XR, noile căști cu realitate augmentată de la Samsung. Detalii la iLikeIT

În ediția de joi de la iLikeIT avem un nou produs interesant de la Samsung. Se numește Galaxy XR.

Cât de „Pro
iLikeIT
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu Denis Hanganu

În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.

Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor
iLikeIT
Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor

Orele petrecute la birou sau cu telefonul în mână par inofensive, dar ne pot deforma postura. Vedem azi, la iLikeIT, cum ar trebui să folosim gadgeturile corect, fără să ne stricăm spatele.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28