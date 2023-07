Pepenele roșu copt - Cum alegi cel mai bun pepene și cum îl recunoști după coajă că este dulce

Nimic nu are mai mult gust de vară decât o felie de pepene suculentă și răcoritoare. Este un element de bază în această perioadă a anului. Dar cum recunoști un pepene roșu copt?

Ei bine, sunt câteva aspecte la care trebuie să te uiți atent atunci când alegi un pepene. Și pentru că este sezonul lor, ar trebui să profiți din plin și să consumi în fiecare zi pepene, mai ales că beneficiile pentru sănătate sunt surprinzătoare.

Beneficiile pepenelui roșu

Iată câteva dintre beneficiile pentru sănătate ale pepenelui roșu.

„Pepenele roșu contribuie cu nutrienți antioxidanți cheie care susțin prevenirea bolilor și starea generală de bine", spune Christina Meyer-Jax, RDN, LDN, președinte al catedrei de nutriție Standard Process și profesor asistent la Northwestern Health Sciences University, conform goodhousekeeping.

Este, de asemenea, o modalitate bună de a îți suplimenta aportul de apă, un lucru care este important tot timpul, dar cu atât mai mult în zilele fierbinți ale verii.

Pepenele roșu are o mare valoare atunci când vine vorba de nutrienți esențiali. Acesta conține aproximativ 15% din cantitatea zilnică de vitamina C, alături de o multitudine de alte vitamine și minerale de care organismul tău are nevoie pentru o funcționare optimă, cum ar fi potasiul și vitaminele A și B6.

Vitamina C întărește sistemul imunitar și ajută organismul să absoarbă fierul, în timp ce vitamina A este crucială pentru sănătatea pielii și a ochilor.

Pepenele roșu este, de asemenea, bogat în potasiu, care acționează pentru a reduce tensiunea arterială și susține funcționarea nervilor, și în vitamina B6, care ajută organismul să descompună proteinele pe care le consumi și, de asemenea, stimulează sistemul imunitar și funcția nervoasă.

Licopenul este un compus natural care se găsește în pepenele roșu și în alte fructe și legume și care are proprietăți antioxidante. Substanța este cea care dă culoarea roșie a pepenelui, dar aceasta reduce și riscul de cancer și de boli de inimă.

Licopenul acționează pentru a proteja celulele de daune, iar cercetările sugerează că ar putea avea efecte de scădere a tensiunii arteriale.

Licopenul poate reduce, de asemenea, inflamația. Creșterea aportului de licopen poate reduce riscul de cancer al tractului digestiv și de cancer de prostată.

Pepenele roșu este ideal pentru hidratare. Acest fruct este compus în proporție de peste 90% din apă. Obținem 80% din hidratare din ceea ce bem și 20% din ceea ce mâncăm, iar pepenele roșu poate ajuta cu siguranță la acest aport echilibrat.

Majoritatea adulților nu beau suficientă apă, iar hidratarea este deosebit de importantă pe timp de vară, când temperaturile cresc și lichidele se pierd din cauza transpirației.

Pepenele roșu conține un conținut ridicat de apă și o cantitate mică de fibre. Ambele sunt esențiale pentru a menține digestia în mișcare fără probleme. Fibrele adaugă volum la scaun, în timp ce apa ajută la deplasarea deșeurilor prin sistemul digestiv.

Pepenele roșu este, de asemenea, plin de substanțe nutritive care susțin sănătatea generală a ochilor și poate ajuta la prevenirea tulburărilor de vedere legate de vârstă. Mai exact, este o sursă bună de vitaminele A și C, precum și de licopen și luteină și zeaxantină.

Cercetările arată că consumul de alimente cu licopen poate reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral.

Un studiu din 2012 publicat în American Journal of Hypertension a sugerat o legătură între acest fruct și bolile de inimă, deoarece cercetările au sugerat că extractul de pepene poate reduce tensiunea arterială pe o perioadă susținută de timp.

Pepenele roșu copt - cum arată coaja

Dacă pepenele mai are încă o bucată de tulpină atașată la un capăt, trebuie să alegi unul care este mai degrabă maro decât verde și crocant. În timp ce o tulpină tare și verde este un indiciu că pepenele a fost recoltat recent, verdele său înseamnă, de asemenea, că pepenele nu a avut suficient timp să se coacă.

Atunci când un pepene verde este copt, vei vedea o porțiune de coajă galbenă pe partea inferioară a acestuia. Această zonă se numește pată de sol - sau pată de câmp - deoarece este partea pepenelui care a atins pământul și nu a fost expusă la lumina soarelui în timp ce a crescut.

Dacă nu găsești pata de sol, este posibil ca pepenele să fi fost recoltat prea devreme și să nu fi avut șansa de a se coace complet. Sau, dacă există o pată la sol, dar aceasta este mai mult albă decât galbenă, acesta este, de asemenea, un indiciu că este posibil să fi fost cules prea devreme.

O pată galbenă la sol este cel mai bun semn că pepenele este copt și destul de dulce. De asemenea, ar trebui să cauți pe pepenele puncte negre, maronii. Acestea sunt un semn că pepenele este foarte dulce și va fi destul de delicios. Dar pata de pământ și aceste puncte negre nu trebuie confundate cu petele albe și negre care accelerează procesul de mucegăire.

Examinează cu atenție coaja pe toate părțile. Evită pepenii cu lovituri și zone moi. Este în regulă dacă coaja din partea de sus a pepenelui pare puțin decolorată - acest lucru se datorează expunerii la soare și este un alt semn de maturitate.

Coaja ar trebui să arate mată, nu strălucitoare. Cojile mai lucioase sunt coji mai noi, iar asta înseamnă că pepenele nu a avut suficient timp să se maturizeze. Alege un pepene cu o coajă mată, ceea ce indică faptul că a petrecut suficient timp de coacere și va fi delicios.

Alte trucuri ca să recunoști pepenele verde copt

Există câteva trucuri care îți arată că pepenele este copt și va fi delicios. Iată la ce trebuie să te uiți atunci când alegi un pepene roșu:

Culoare și dungi

Culoarea pepenelui ajută la indicarea gradului de coacere a fructului. Ar trebui să alegi un pepene care are un model de dungi puternic și consistent. Dungile verzi ar trebui să fie de un verde închis, intens, în timp ce dungile palide ar trebui să fie de un galben deschis, cremos. Dacă pepenele este foarte strălucitor, cel mai probabil nu este suficient de copt, așa că alege unul cu o coajă mată.

Petele

Probabil că unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității pepenilor este pata pe care o au toți pepenii roșii. Caută pata mare, decolorată la suprafață, cunoscută și sub numele de pata de câmp.

Acesta este locul în care pepenele s-a așezat pe sol în timp ce s-a copt. Ca regulă generală, culoarea ar trebui să fie galben-cremă sau aproape portocalie, ceea ce indică un pepene roșu plin de aromă. Dacă este alb sau galben deschis, înseamnă că nu e suficient de copt. Petele albe sugerează că pepenelui îi lipsește aroma, scrie realsimple.com.

Inspectează tulpina

Pentru a alege un pepene verde care a avut suficient timp să se coacă și să se maturizeze, trebuie să îi inspectezi tulpina, care trebuie să fie uscată și galben-maronie. O tulpină verde poate însemna că pepenele nu este încă copt și îi va lipsi aroma și dulceața.

Sunetul

Sunetul pe care îl face un pepene când bați în el indică multe lucruri. Dacă sună adânc și gol, fructul are mai multă apă și este probabil mai copt. În schimb, dacă bătaia sună mai ascuțit și mai dens, poate însemna că coaja este prea groasă și că fructul nu s-a copt complet până la starea optimă.

Greutate

Pune mâna pe pepeni și ridică-i pentru a-l alege pe cel perfect. Când sunt ridicați, ar trebui să se simtă mai grei decât par. Cu cât este mai dens pentru mărimea sa, cu atât conținutul de apă este mai mare, rezultând un pepene mai dulce.

Acestea fiind spuse, profită de sezonul pepenilor și consumă în fiecare zi o felie sau două din acest fruct delicios și foarte sănătos. Fie că înlocuiești micul dejun cu o bucată zdravănă de pepene sau renunți la o înghețată pentru o felie rece de pepene, vei obține mai multă hidratare și te vei simți plin pentru mai mult timp.

Dacă nu știi cum să păstrezi pepenele verde mai mult timp în frigider, vezi aici câteva idei despre cum să iau pepenele și cum să-l depozitezi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 19-07-2023 13:02