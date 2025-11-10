Cel mai mare somn pescuit vreodată la undiță, în Polonia, aproape de recordul mondial. „Un adevărat monstru”

10-11-2025 | 16:16
Cel mai mare somn pescuit vreodată - în lungime - este captura a doi pescari polonezi într-un lac de acumulare. Evenimentul de acum două săptămâni a fost confirmat oficial.

Mihai Niculescu

Somnul pe care doi pescari polonezi l-au prins acum câteva săptămâni în timpul unui concurs de pescuit organizat la un lac de acumulare din Rybnik, Polonia, este considerat un record mondial în ceea ce privește lungimea, arată Yahoo Sports.

Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz, de la Academia Poloneză de Pescuit, au folosit o momeală specifică pentru a prinde un somn de 2,92 metri, și s-au luptat cu el o oră și jumătate pentru a-l scoate din apă, potrivit Portal Polskiego Radia SA.

„Când l-am văzut în sfârșit, nu ne-a venit să credem ochilor – un pește uriaș, enorm, un adevărat monstru”, a spus Prya.

Acesta cântărea în jur de 130 de kilograme și avea o vârstă estimată de 60 de ani. Nu a fost cântărit niciodată, deoarece competiția este de tipul „prinde și eliberează”.

TVP World a scris că acesta a fost cel mai mare somn prins vreodată cu undița și mulineta din lume, iar acest lucru ar putea fi adevărat într-o anumită măsură, dar nu vom ști niciodată cu siguranță, arată sursa citată.

Asociația Internațională de Pescuit Sportiv (IGFA) menționează că recordul mondial pentru toate tipurile de echipament este de 135 de kilograme, stabilit de Attila Zsedely folosind o undiță Rapala în râul Po din Italia, în 2010. IGFA nu menționează un record mondial de lungime pentru somn, deși Alessandra Biancardi este considerată de mulți ca fiind deținătoarea recordului de lungime, cu 2,85 metri, prins în râul Po în 2023.

„Un record polonez”

Portalul Polskiego Radia SA a numit captura „un record polonez”, depășind recordul anterior de 2,61 m dar asta și pentru că Polonia ar avea reguli mai puțin stricte decât IGFA în ceea ce privește calificările pentru recorduri.

Acest somn este o captură incredibilă, fără îndoială, și ar putea fi un record mondial în ceea ce privește lungimea, așa cum susține Academia Poloneză de Pescuit.

Sursa: Yahoo

