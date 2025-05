Reacția unui bărbat care a găsit un vapor uriaș în fața casei. „Cinci metri mai la sud şi ar fi intrat în dormitor”. VIDEO

Nu au fost raportate victime sau scurgeri de petrol, iar autorităţile intenţionează să scoată nava în momentul unei marei înalte, relatează Sky News şi BBC.

Imaginile arată însă cât de aproape a fost uriaşa navă de a se izbi de casa norvegianului, pe care o depăşeşte cu mult ca dimensiune.

Cu toate acestea, bărbatul nu s-a trezit în timpul incidentului, ci a fost trezit mai târziu, când un vecin a venit în grabă să vadă dacă este bine.

„A sunat soneria la o oră la care nu prea îmi place să deschid uşa”, a declarat Helberg. El a continuat: „Am vrut să mă culc la loc. Dar soneria suna insistent, aşa că m-am dus în cele din urmă să deschid”.

„Şi acolo stătea un tip pe care îl cunosc foarte bine, uitându-se la mine uimit şi spunând: «Nu ai văzut nava?»”, a povestit el.

„Dar nu o văzusem. Aşa că m-am dus la fereastră şi am văzut-o uimit”, a spus bărbatul.

„A trebuit să-mi întind gâtul ca să-i zăresc vârful. A fost atât de ireal. Cinci metri mai la sud şi mi-ar fi intrat în dormitor”, a adăugat el. „Nu am auzit nimic”, se jură norvegianul.

A man in Norway slept through the moment a container ship ran aground just metres from his house. No injuries or spills were reported - and authorities say it can be re-floated at high tide.https://t.co/K5mpVuoUNh pic.twitter.com/AsKsmvRNlf