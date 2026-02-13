Dar acum fascinația pentru cavalerismul din dramele de epocă s-a transformat în fenomenul preferat al generației Z, care se dezvoltă rapid pe rețelele sociale: „tratamentul de prințesă”, scrie BBC.

Tratamentul de prințesă se referă la diverse gesturi demne de un basm făcute de partenerii femeilor, inclusiv, dar fără a se limita, la cafea în pat, flori în fiecare săptămână, pedichiură plătită de partener și deschiderea ușilor.

În postările de pe rețelele sociale, tratamentul de prințesă este de obicei contrastat cu „minimul necesar”. Și, desigur, un astfel de tratament este extrem de atractiv: platformele de socializare au transformat din ce în ce mai mult gesturile private de afecțiune în manifestări publice.

Fenomenul online schimbă relațiile

Dar cât de sănătos este acest lucru? Parțial tendință de etichetă, parțial aspirație relațională, parțial fantezie – tratamentul de prințesă este o formă de emancipare, un pic de distracție sau un fel sinistru de tradiționalism turbo-alimentat?

Aproape 130.000 de postări pe Instagram se regăsesc sub hashtagul #princesstreatment. În centrul acestei tendințe se află influencerul Courtney Palmer din Utah, o auto-proclamată „casnică prințesă”, al cărei TikTok – vizionat de 7,6 milioane de ori – prezintă așteptările sale controversate față de soțul ei: „La restaurant, cu soțul meu, nu vorbesc cu ospătara, nu deschid ușile și nu comand mâncarea”. Unii critici au sugerat că acest comportament seamănă mai mult cu cel al unei prizoniere decât cu al unei prințese. Emma Beddington, în The Guardian, l-a numit „emetic” și „deranjant”. Și totuși, tratamentul de prințesă are rezonanță, în special în Statele Unite.

De ce tratamentul de prințesă are rezonanță

„Într-o perioadă în care întâlnirile romantice pot părea tranzacționale și adesea confuze, romantismul de modă veche pare special”, spune Myka Meier, una dintre cele mai influente persoane din domeniul etichetei pe Instagram.

Pentru Meier, care are peste 650.000 de urmăritori pe Instagram, tratamentul de prințesă nu ține atât de mult de materialism, cât de atenția emoțională.

„Fantezia de a fi „cucerită” se bazează pe o dorință universală de eleganță, respect și intenționalitate”, spune Meier pentru BBC.

Cum s-au îndrăgostit americanii de basme

În ciuda faptului că s-au eliberat de subjugare acum aproape 250 de ani, americanii au fost mult timp fascinați de regalitate. Când regina Victoria a fost încoronată în 1837, „febra Victoria” a cuprins SUA; femeile americane voiau să știe totul despre ea – până și ce fel de cizme Chelsea purta, spune Arianne Chernock, profesoară de istorie la Universitatea din Boston.

„Americanii sunt interesați de regalitate în secolele XX și XXI deoarece au devenit actori în cadrul familiei regale”, spune Chernock pentru BBC. În 1936, Wallis Simpson – o femeie divorțată din Pennsylvania, membră a înaltei societăți – s-a aflat în centrul unei crize constituționale când regele Edward al VIII-lea a abdicat pentru a se căsători cu ea. Câteva decenii mai târziu, căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle (acum ducesă de Sussex), originară din California, a reaprins interesul Statelor Unite. Și, adaugă Chernock, prințesa Diana, deși britanică, a devenit „prințesa poporului” de peste Atlantic datorită activității sale umanitare și celebrității sale.

Social media amplifică idealurile romantice

„Diana avea foarte mulți admiratori în America. De fapt, ea chiar s-a gândit să se mute în America, pentru că aici se simțea mereu mai susținută.”, spune Chernock.

Dezbaterea privind tratamentul prințeselor este cea mai recentă dintr-o serie de discuții despre relații puternic influențate de gen și vine în urma febrei tradiționale a soțiilor.

Mulți americani sunt fascinați de regalitate tocmai pentru că nu este a lor, potrivit lui Chernock. Monarhia plutește deasupra agitației politice din SUA ca o fantezie. „Reginele și prințesele oferă această fuziune între viața privată și cea publică, inaccesibilă femeilor din SUA, cu o gravitate și un rol politic care nu sunt comparabile cu celebritățile noastre americane”, spune ea.

Odată cu trecerea lumii la mediile online și platformele sociale, fascinația publicului pentru viețile celor bogați și ale membrilor familiilor regale (atât personaje reale, cât și personaje fictive) a crescut. Cu toate acestea, în timp ce reprezentările fictive și influențatorii de pe rețelele sociale se concentrează pe opulență și confort, prințesele din viața reală au, de asemenea, o putere soft extraordinară, care le permite să joace un rol important în diplomație. „A fi prințesă este o muncă grea”, susține Chernock.

Împuternicire sau regresie rebranduită

Tratamentul de prințesă este, așadar, un termen impropriu. Mai degrabă decât să descrie stilul de viață al unei prințese, pare a fi o interpretare a cavalerismului în social media, spune Senning. În contextul medieval original, cavalerismul era un sistem cavaleresc cu un cod de conduită. Dar în istoria modernă, cavalerismul are conotații legate de comportamentul tradițional și curtenitor al bărbaților față de femei, ceea ce, potrivit unor cercetători, reprezintă o consolidare a rolurilor tradiționale de gen și o manifestare a „patriarhatului binevoitor”.

Pe de altă parte, spune Meier, gesturi simple precum a trage un scaun sau a însoți pe cineva acasă pot clarifica grija pe care o porți partenerului sau persoanei cu care te întâlnești. „Formalitatea încetinește puțin lucrurile, lasă loc pentru apreciere și adaugă un strop de magie”, susține ea.

Societatea folosește de mult timp motivul prințesei pentru a explora ideile de feminitate și decență.

Deși tratamentul de prințesă poate părea o rebranduire a rolurilor de gen retrograde, Chernock subliniază că, la un anumit nivel, atracția prințeselor provine din puterea lor.

„Când fetele se joacă de-a prințesele ele caută permisiunea de a fi autoritare”, spune ea,

Sau poate că nu au nevoie de permisiune. La urma urmei, dacă femeile sunt cele care postează despre tratamentul de prințesă, nu femeile sunt cele care dețin controlul?