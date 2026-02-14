Valentine's Day 2026. Povestea șocantă din spatele Sfântului Valentin și adevărul despre 14 februarie

Luna februarie este asociată pretutindeni cu iubirea. Valentine’s Day a devenit, în timp, una dintre cele mai populare sărbători dedicate dragostei.

Deși astăzi Ziua Îndrăgostiților o legăm mai ales de flori, ciocolată și cadouri simbolice, originile sale sunt vechi, complexe și învăluite în mister. De la Lupercalia la Sfântul Valentin Înainte ca Imperiul Roman să devină creștin, la mijlocul lunii februarie era celebrată Lupercalia – un festival păgân dedicat zeului Faunus și miticilor fondatori ai Romei, Romulus și Remus. Ritualurile erau conduse de preoții Luperci într-o peșteră considerată sacră, locul unde, potrivit legendei, cei doi frați ar fi fost alăptați de o lupoaică. Ceremoniile includeau sacrificarea unei capre, simbol al fertilității, și a unui câine, pentru purificare. Din pielea caprei se tăiau fâșii care erau atinse de femei și folosite în ritualuri menite să aducă fertilitate pământului și oamenilor. Tinerele își puneau numele într-o urnă, iar bărbații extrăgeau la întâmplare un bilețel, formând astfel cupluri pentru anul următor. De multe ori, aceste legături se transformau în căsătorii. Citește și Când se sărbătorește, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul creștin ortodox. Ce semnificație are la români Odată cu creștinarea imperiului, Lupercalia a fost considerată incompatibilă cu noua credință. În anul 496, Papa Gelasius I a stabilit ca data de 14 februarie să fie dedicată Sfântului Valentin, într-o încercare de a oferi o alternativă creștină vechii sărbători păgâne.

Cine a fost cu adevărat Sfântul Valentin De-a lungul timpului au fost menționați mai mulți sfinți cu numele Valentin – în total unsprezece – însă trei dintre ei sunt asociați cel mai frecvent cu data de 14 februarie. Poveștile lor sunt atât de asemănătoare încât mulți istorici cred că ar putea fi variațiuni ale aceleiași legende. Unul dintre ei ar fi fost preot în timpul împăratului Claudius al II-lea. Acesta ar fi interzis căsătoriile tinerilor, considerând că bărbații necăsătoriți sunt soldați mai buni. Valentin ar fi sfidat ordinul și ar fi oficiat căsătorii în secret. Descoperit, a fost întemnițat. Legenda spune că s-a îndrăgostit de fiica oarbă a temnicerului și că, înainte de execuția sa prin decapitare, i-a trimis o scrisoare semnată „Al tău Valentin”. Un alt Valentin, episcop de Terni, ar fi fost și el condamnat în timpul unei vizite la Roma, posibil pentru că a încercat să-l convingă pe împărat să renunțe la interdicția căsătoriei. Și el ar fi murit pe 14 februarie. Asemănările dintre aceste relatări au alimentat confuzia privind identitatea reală a sfântului. În 1969, Biserica Catolică a eliminat sărbătoarea Sfântului Valentin din calendarul liturgic general, din cauza incertitudinilor istorice, deși el rămâne recunoscut ca sfânt.

Cum a devenit 14 februarie Ziua Îndrăgostiților Imaginea romantică a zilei de 14 februarie s-a conturat în Evul Mediu. Poetul englez Geoffrey Chaucer, în secolul al XIV-lea, a asociat această zi cu momentul în care păsările își aleg perechea, contribuind decisiv la legătura dintre Sfântul Valentin și iubirea romantică. În Franța medievală, la curtea regelui Carol al VI-lea, erau organizate festivități dedicate iubirii, cu ospețe, poezii și turniruri. În secolele următoare, obiceiul trimiterii de scrisori și felicitări de dragoste a devenit tot mai popular. În Marea Britanie, în secolul al XIX-lea, schimbul de felicitări a cunoscut o adevărată explozie, mai ales după introducerea timbrului poștal. Astăzi, Valentine’s Day este celebrată în întreaga lume prin gesturi romantice, cine în doi și cadouri simbolice. În Franța și Italia predomină cina romantică și schimbul de daruri, în Marea Britanie există tradiția felicitărilor anonime, iar în România sărbătoarea coexistă cu Dragobetele, celebrat pe 24 februarie.

Valentine's Day, cea mai romantică zi din an Ziua Îndrăgostiților, cunoscută la nivel internațional drept Valentine’s Day, este privită de mulți drept cea mai romantică zi din calendar. În fiecare an, pe 14 februarie, cuplurile din toate colțurile lumii își declară sentimentele, își oferă cadouri și își creează momente speciale în doi. De la simple mesaje de dragoste până la gesturi spectaculoase, această zi a devenit un simbol universal al iubirii. Legătura dintre 14 februarie și romantism își are rădăcinile în Evul Mediu. Una dintre primele referiri literare la Ziua Sfântului Valentin ca sărbătoare a iubirii îi aparține poetului englez Geoffrey Chaucer, în secolul al XIV-lea. În poemul său „Parliament of Foules”, el menționează ziua Sfântului Valentin ca momentul în care fiecare pasăre își alege perechea. Această asociere poetică între natură și iubire a contribuit decisiv la conturarea imaginii romantice a datei de 14 februarie. În Franța medievală, sărbătoarea iubirii căpăta forme elaborate. Un document atribuit regelui Carol al VI-lea descrie festivități fastuoase organizate la curte, unde aveau loc ospețe, recitaluri de poezie și chiar turniruri dedicate dragostei. În cadrul acestor evenimente, doamnele aveau rolul de a media și judeca disputele dintre îndrăgostiți, transformând ziua într-un adevărat ritual al pasiunii și galanteriei. Tradiția mesajelor scrise de Valentine’s Day a evoluat semnificativ în secolele următoare. În 1797, în Marea Britanie a fost publicată o colecție de versuri romantice intitulată „The Young Man’s Valentine Writer”, destinată celor care nu reușeau să-și exprime sentimentele în propriile cuvinte. Odată cu dezvoltarea serviciilor poștale și introducerea timbrului, trimiterea felicitărilor a devenit din ce în ce mai populară. Dacă în 1835 se expediau zeci de mii de astfel de mesaje în Marea Britanie, doar câțiva ani mai târziu numărul lor a crescut spectaculos. Astăzi, Valentine’s Day este strâns legată de gesturi romantice și cadouri simbolice. Florile, în special trandafirii roșii, ciocolata și bijuteriile sunt printre cele mai oferite daruri. Restaurantele și cafenelele pregătesc meniuri speciale pentru cupluri, iar centrele comerciale organizează târguri tematice dedicate acestei zile. În Franța, tradiția schimbului de mesaje de dragoste este veche de secole. Se spune că una dintre primele scrisori de Valentine’s Day ar fi fost trimisă în 1415 de Charles, duce de Orleans, soției sale, în timp ce era întemnițat în Turnul Londrei. În prezent, accentul cade mai mult pe experiențe romantice și cadouri. În Marea Britanie, s-a păstrat obiceiul felicitărilor anonime, moștenit din epoca victoriană, care adaugă un aer misterios sărbătorii. În anumite regiuni există tradiții locale pitorești, precum apariția enigmaticului „Jack Valentine” în Norfolk. În Italia, Ziua Îndrăgostiților a fost inițial un prilej de celebrare a primăverii. Tinerii se adunau în grădini pentru muzică și poezie. Astăzi, italienii marchează momentul prin cine romantice și schimb de cadouri, iar ciocolata are un rol aparte, simbolizând intensitatea iubirii. În România, Valentine’s Day este celebrată pe scară largă, însă coexistă cu Dragobetele, sărbătoarea tradițională a iubirii românești, marcată pe 24 februarie. Indiferent de formă sau tradiție, 14 februarie rămâne o zi dedicată exprimării afecțiunii și celebrării legăturilor dintre oameni.

Curiozități despre Sfântul Valentin Dincolo de imaginea sa de patron al îndrăgostiților, Sfântul Valentin are o istorie mult mai complexă și mai puțin cunoscută. În tradiția creștină, el nu este doar protectorul cuplurilor și al căsătoriilor fericite, ci și ocrotitorul celor care suferă de epilepsie, leșin sau boli grave, precum ciuma. De asemenea, este considerat protector al călătorilor, al tinerilor și chiar al apicultorilor, existând credința populară că ar veghea asupra stupilor și ar asigura dulceața mierii. Deși este recunoscut în continuare ca sfânt, în 1969 Biserica Catolică a decis eliminarea sărbătorii sale din calendarul liturgic general. Motivul nu a fost lipsa venerării, ci incertitudinile istorice legate de identitatea sa și de faptele pentru care ar fi fost canonizat. De-a lungul timpului, mai mulți martiri au purtat numele Valentin, ceea ce a generat confuzie. Se știe că cel puțin doi dintre acești Valentini au trăit în Italia, în secolul al III-lea, și au fost înmormântați la Roma. Unul dintre ei este identificat drept episcopul din Terni, oraș din Umbria care astăzi se autointitulează „Orașul Îndrăgostiților” și organizează ample festivități pe 14 februarie. Atât Terni, cât și Roma își revendică legătura cu sfântul. Există și dovezi arheologice care confirmă existența unui martir numit Valentinus. În Roma au fost descoperite o catacombă și ruinele unei biserici vechi dedicate lui, indicii clare ale cultului său timpuriu. Legenda spune că Valentin ar fi sfidat ordinul împăratului Claudius al II-lea, oficiind în secret căsătorii pentru a-i împiedica pe tineri să fie trimiși la război. Pentru acest gest ar fi fost condamnat la moarte. Relicve atribuite diferiților sfinți Valentin se află astăzi în mai multe țări europene. Un craniu considerat a fi al Sfântului Valentin din Roma este păstrat într-un relicvar de sticlă la Basilica Santa Maria in Cosmedin, iar alte fragmente osoase sunt venerate în Cehia, Irlanda, Scoția, Anglia și Franța.

