”O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Bogdan Ivan a susţinut că preţul final la gaze nu va depăşi 0,31 lei pe kW, cât este acum, iar dacă va depăşi, va plăti statul.

”Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi, avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor. În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Cea mai bună ofertă la gaze

După eliminarea plafonării, furnizorii nu mai concurează exclusiv prin prețul exprimat în lei/kWh, ci prin „arhitectura” ofertelor. În consecință, două oferte cu prețuri similare pe kWh pot genera costuri anuale semnificativ diferite, în funcție de serviciile incluse și de necesitatea reală a acestora pentru client.

Cea mai bună ofertă identificată după 1 aprilie 2026 ar fi cu aproximativ 2% sub nivelul prețului plafonat anterior, în cazul Nova Power pentru consumatorii din București și sudul României.

La polul opus, cea mai scumpă ofertă analizată, a furnizorului Entrex Service, ajunge la un cost cu până la 47% mai mare pentru anumite zone din țară, precum Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei sau localități din județele Suceava, Cluj și Bihor.

Majoritatea ofertelor avantajoase ca preț nu apar însă în comparatorul ANRE atunci când este selectată data de după 1 aprilie 2026.

Premierul Bolojan a anunțat că prețul gazului nu va crește din aprilie după ce facturile nu vor mai fi plafonate de stat. Guvernul va înlocui acest sprijin cu un alt mecanism, un preț administrat pentru consumatorii casnici.

Timp de încă un an va rămâne la același nivel ca acum, iar oamenii nu vor fi afectați. Măsuri de sprijin au fost anunțate și pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei.

Prețul gazului este plafonat la 0,31 de lei /kWh pentru consumatorii casnici, până la finalul lunii martie. Apoi urma liberalizarea pieței, dar premierul a anunțat că prețul va fi totusi reglementat, și va rămâne stabil pentru încă un an.