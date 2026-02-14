Care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia. Când este momentul ideal să rezervi o vacanță

Iată care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia și când ar trebui să rezervi vacanța ca să te bucuri de tot ce are mai frumos de oferit această țară.

Cea mai bună perioadă de mers în Grecia

Grecia, țara lui Apollo și a Acropolei, este un loc plin de mitologie și mister. Ruinele care spun povești despre o civilizație antică și insulele pitorești cu case albe sunt doar câteva dintre elementele care fac din Grecia o destinație atractivă.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Grecia este din mai până în octombrie. Temperaturile variază între 21–32°C. Totuși, la fel ca în multe alte țări europene, în lunile de vară, între iunie și septembrie, poate fi destul de aglomerat.

Dacă vrei să eviți aglomerația din sezonul de vârf, cele mai bune perioade sunt primăvara (aprilie – iunie) și toamna (septembrie – octombrie). Vremea în aceste intervale este caldă și uscată, fiind ideală pentru explorarea țării fără disconfortul provocat de temperaturile ridicate sau de ploi. Încă te poți bucura de apa caldă, de tavernele deschise și de tot ce are de oferit Grecia mai bun, minus aglomerația specifică vârfului de sezon.

Grecia are un climat mediteranean tipic, cu veri calde și uscate și ierni răcoroase și ploioase.

Sezonul de vară durează din iunie până la mijlocul lunii septembrie, cu temperaturi între aproximativ 29°C și peste 32°C și precipitații reduse sau inexistente. O briză ușoară bate peste insule, oferind condiții meteorologice plăcute, iar temperatura mării este cea mai ridicată în această perioadă.

Toamna este adesea considerată una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita Grecia. Temperaturile încep să scadă în a doua jumătate a lunii septembrie, dar rămân plăcute până în octombrie. Nivelul precipitațiilor începe să crească, însă există încă multe zile însorite potrivite pentru plajă și vizitarea obiectivelor turistice, conform enchantingtravels.

Iarna începe în noiembrie, deși temperaturile mai scăzute se resimt în sud abia de la mijlocul lunii decembrie. Este perioada cu cele mai multe precipitații, iar în nordul țării ninsorile nu sunt neobișnuite.

Primăvara începe să se simtă din martie, cu o creștere rapidă a temperaturilor în mai. Temperatura apei este încă prea scăzută pentru înot, însă este o perioadă potrivită pentru vizitare și drumeții.

Când să mergi în Grecia pentru a evita aglomerația

În mod previzibil, cea mai populară perioadă pentru a vizita Grecia este de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei, când vremea caldă atrage turiștii care merg la plajă și explorează insulele.

Conform datelor CEIC, între noiembrie și martie mai puțin de un milion de persoane vizitează Grecia în fiecare lună, comparativ cu peste șase ori mai multe în luna august. Astfel, dacă nu plănuiești o vacanță la plajă, vei întâlni mult mai puțină aglomerație dacă vizitezi țara iarna, conform travelandleisure.

Deși vremea este mai răcoroasă între noiembrie și martie (cu temperaturi medii între aproximativ 7°C și 16°C), perioada poate fi plăcută pentru explorarea ruinelor antice, precum cele de la Delphi sau Olympia, și a galeriilor de artă contemporană și muzeelor din Atena, cu mai puțini turiști.

Totuși, trebuie avut în vedere că multe atracții turistice și hoteluri se închid în sezonul de iarnă, în special pe insulele grecești, iar probabilitatea de ploaie este mai mare între noiembrie și martie.

Ce să știi când îți rezervi vacanța în Grecia

Pentru a obține tarife mai bune și pentru a evita aglomerația sezonului de vârf, planifică vacanța în lunile de tranziție: sfârșitul primăverii (aprilie – iunie) sau începutul toamnei (septembrie – octombrie). Rezervarea cazării și a zborurilor cu aproximativ 45–60 de zile în avans te poate ajuta, de asemenea, să găsești opțiuni mai accesibile.