Care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia. Când este momentul ideal să rezervi o vacanță

Iată care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia și când ar trebui să rezervi vacanța ca să te bucuri de tot ce are mai frumos de oferit această țară.
Cea mai bună perioadă de mers în Grecia
Grecia, țara lui Apollo și a Acropolei, este un loc plin de mitologie și mister. Ruinele care spun povești despre o civilizație antică și insulele pitorești cu case albe sunt doar câteva dintre elementele care fac din Grecia o destinație atractivă.
Cea mai bună perioadă pentru a vizita Grecia este din mai până în octombrie. Temperaturile variază între 21–32°C. Totuși, la fel ca în multe alte țări europene, în lunile de vară, între iunie și septembrie, poate fi destul de aglomerat.
Dacă vrei să eviți aglomerația din sezonul de vârf, cele mai bune perioade sunt primăvara (aprilie – iunie) și toamna (septembrie – octombrie). Vremea în aceste intervale este caldă și uscată, fiind ideală pentru explorarea țării fără disconfortul provocat de temperaturile ridicate sau de ploi. Încă te poți bucura de apa caldă, de tavernele deschise și de tot ce are de oferit Grecia mai bun, minus aglomerația specifică vârfului de sezon.
Grecia are un climat mediteranean tipic, cu veri calde și uscate și ierni răcoroase și ploioase.
Sezonul de vară durează din iunie până la mijlocul lunii septembrie, cu temperaturi între aproximativ 29°C și peste 32°C și precipitații reduse sau inexistente. O briză ușoară bate peste insule, oferind condiții meteorologice plăcute, iar temperatura mării este cea mai ridicată în această perioadă.
Toamna este adesea considerată una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita Grecia. Temperaturile încep să scadă în a doua jumătate a lunii septembrie, dar rămân plăcute până în octombrie. Nivelul precipitațiilor începe să crească, însă există încă multe zile însorite potrivite pentru plajă și vizitarea obiectivelor turistice, conform enchantingtravels.
Iarna începe în noiembrie, deși temperaturile mai scăzute se resimt în sud abia de la mijlocul lunii decembrie. Este perioada cu cele mai multe precipitații, iar în nordul țării ninsorile nu sunt neobișnuite.
Primăvara începe să se simtă din martie, cu o creștere rapidă a temperaturilor în mai. Temperatura apei este încă prea scăzută pentru înot, însă este o perioadă potrivită pentru vizitare și drumeții.
Când să mergi în Grecia pentru a evita aglomerația
În mod previzibil, cea mai populară perioadă pentru a vizita Grecia este de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei, când vremea caldă atrage turiștii care merg la plajă și explorează insulele.
Conform datelor CEIC, între noiembrie și martie mai puțin de un milion de persoane vizitează Grecia în fiecare lună, comparativ cu peste șase ori mai multe în luna august. Astfel, dacă nu plănuiești o vacanță la plajă, vei întâlni mult mai puțină aglomerație dacă vizitezi țara iarna, conform travelandleisure.
Deși vremea este mai răcoroasă între noiembrie și martie (cu temperaturi medii între aproximativ 7°C și 16°C), perioada poate fi plăcută pentru explorarea ruinelor antice, precum cele de la Delphi sau Olympia, și a galeriilor de artă contemporană și muzeelor din Atena, cu mai puțini turiști.
Totuși, trebuie avut în vedere că multe atracții turistice și hoteluri se închid în sezonul de iarnă, în special pe insulele grecești, iar probabilitatea de ploaie este mai mare între noiembrie și martie.
Ce să știi când îți rezervi vacanța în Grecia
Pentru a obține tarife mai bune și pentru a evita aglomerația sezonului de vârf, planifică vacanța în lunile de tranziție: sfârșitul primăverii (aprilie – iunie) sau începutul toamnei (septembrie – octombrie). Rezervarea cazării și a zborurilor cu aproximativ 45–60 de zile în avans te poate ajuta, de asemenea, să găsești opțiuni mai accesibile.
Când să mergi dacă vrei vreme bună
Dacă vrei temperaturi ridicate, dar fără căldură extremă, lunile mai și septembrie sunt printre cele mai potrivite pentru o vacanță în Grecia.
Țara este relativ mare, astfel că temperaturile diferă de la o regiune la alta. În mai, temperatura maximă medie în Atena este de aproximativ 25°C, iar minima în jur de 15°C. Zonele montane, precum Muntele Olimp, sunt de obicei mai răcoroase. În iunie, temperaturile maxime ajung în jur de 29°C, fiind ideale pentru înot.
Vara poate fi foarte călduroasă, cu temperaturi maxime medii de peste 32°C în Atena, deși insulele grecești tind să fie puțin mai răcoroase, cu temperaturi în jur de 25–30°C (în Creta valorile sunt mai apropiate de cele din Atena).
Până în octombrie, temperaturile maxime scad la aproximativ 16–22°C. Deși este mai răcoare, vremea rămâne plăcută pentru vizitare. Așa cum s-a menționat, iarna (noiembrie – martie) este cel mai ploios sezon în Grecia și perioada în care temperaturile pot coborî spre aproximativ 7°C.
Fie că ești atras de atmosfera de petrecere din Mykonos, de peisajele romantice din Santorini sau de cheile spectaculoase și siturile arheologice din Creta, reguli similare se aplică atunci când planifici o vacanță în insulele grecești. Experții în turism recomandă vizitarea acestora la sfârșitul primăverii sau la începutul toamnei, pentru vreme mai blândă și opțiuni de cazare mai accesibile.
Înainte sau după sezonul de vârf din iulie și august, lunile iunie sau septembrie pot fi perioade excelente pentru o vacanță orientată spre plajă, deoarece apa este suficient de caldă pentru înot.
De asemenea, poți alege o insulă mai puțin aglomerată, precum Kefalonia din Marea Ionică, pentru a evita mulțimile din destinațiile foarte populare. Dacă vizitezi insulele grecești în plină vară, este necesar să faci rezervări din timp la restaurante și pentru excursii, precum plimbările cu barca. Evită lunile de iarnă mai reci, când există mai puține zboruri și curse de feribot, iar multe hoteluri, restaurante și atracții sunt închise pentru sezon.
Cum să găsești cele mai bune prețuri pentru o vacanță în Grecia
Insulele grecești sunt unele dintre cele mai populare destinații de călătorie pentru români, însă o vacanță în aceste locuri nu trebuie să fie costisitoare. Cu puțină planificare și documentare, poți găsi oferte bune pentru zboruri, feriboturi, cazare și multe altele.
Începe cu zborurile: rezervă din timp pentru economii
Zborurile pot reprezenta o parte importantă din bugetul de călătorie, dar există numeroase modalități de a găsi opțiuni mai accesibile, conform lifeisabeachparty.
În funcție de destinație, poți merge cu mașina personală și poți economisi bani, dacă ai o familie numeroasă.
Rezervă din timp: companiile aeriene publică de obicei biletele cu 6–9 luni înainte de plecare, iar rezervarea anticipată poate reduce costurile zborului cu până la 40%.
Folosește site-uri de comparare a prețurilor: platforme precum Skyscanner, Google Flights și Kayak permit compararea ofertelor și monitorizarea fluctuațiilor de preț. Activează alertele de preț pentru a prinde cele mai bune oferte.
Ia în considerare aeroporturi alternative: pe lângă aeroporturile principale precum Atena și Mykonos, aeroporturi mai mici precum Santorini (Thira) sau Creta (Heraklion) pot oferi opțiuni mai ieftine.
Oferte pentru feriboturi: deplasare eficientă între insule
Feriboturile sunt una dintre cele mai bune modalități de a călători între insulele grecești, iar cu puțină planificare pot fi și accesibile.
Rezervă din timp pentru reduceri: multe companii oferă discounturi pentru rezervările anticipate. Site-uri precum Ferryhopper și Greek Ferries permit planificarea și rezervarea traseelor din timp.
Alege perioadele mai puțin aglomerate: feriboturile sunt adesea mai ieftine în lunile mai puțin aglomerate (aprilie – iunie și septembrie – octombrie). Evită weekendurile și sărbătorile, când prețurile sunt mai ridicate.
Ia în calcul abonamentele pentru feribot: dacă intenționezi să vizitezi mai multe insule, caută abonamente care oferă un număr fix de călătorii la tarif redus.
Pachete de cazare: găsește cele mai bune oferte
În ceea ce privește cazarea, există numeroase modalități de a obține oferte bune fără a renunța la calitate.
Folosește site-uri de oferte: platforme precum Booking.com, Airbnb și Hotels.com oferă liste extinse de unități de cazare, recenzii ale clienților și reduceri frecvente. Abonează-te la newslettere pentru promoții exclusive.
Caută pachete all-inclusive: agențiile de turism oferă adesea pachete care includ zboruri, cazare și transport, economisind timp și bani.
Călătorește în extrasezon: lunile de tranziție (mai, iunie și septembrie) pot aduce economii semnificative la hoteluri, deoarece multe unități reduc prețurile după sezonul de vârf, iar vremea rămâne plăcută.
Agenții locale și reduceri
Caută oferte locale: agențiile locale au adesea pachete exclusive pentru insule, care includ transport, cazare și activități. Cere recomandări localnicilor sau verifică centrele de informare turistică.
Înscrie-te în programe de fidelitate: multe companii aeriene și lanțuri hoteliere oferă programe de fidelitate cu reduceri sau nopți gratuite pentru clienții frecvenți.
Momentul rezervării contează
Rezervă în perioadele de reduceri: companiile aeriene, hotelurile și agențiile de turism oferă frecvent promoții sezoniere, precum reduceri de Black Friday, oferte de Anul Nou sau campanii de vară.
Evită sezonul de vârf: cele mai ridicate prețuri apar de obicei în iulie și august, când cererea este maximă. Călătorind în extrasezon, vei beneficia de prețuri mai mici și de mai puțină aglomerație.