Nu există însă o dată certă. În luna decembrie, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul va fi publicat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie 2026, lucru care nu s-a întâmplat.

„Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic şi ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învăţat. După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor şi partenerilor noştri despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie", a susţinut şeful statului, într-o declaraţie acordată presei în decembrie 2025.

În decembrie 2025, judecătorii Curții Constituționale au decis anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, o decizie fără precedent în România.

Curtea Constituțională a României a constatat în urma analizei documentelor primite de la CSAT că tot procesul electoral pentru alegerile prezidențiale ”a fost viciat pe toată durata desfășurării” sale, potrivit motivării comunicate vineri noaptea cu privire la rațiunile constituționale care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale.

”Curtea constată că procesul electoral privind alegerea Președintelui României a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale care au distorsionat caracterul liber și corect al votului exprimat de cetățeni și egalitatea de șanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au nesocotit reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia. Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esențiale ale alegerilor democratice”, se arată în motivarea CCR.