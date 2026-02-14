„Nu mai are mult timp”, a declarat vineri Volodimir Zelenski, făcând referire la vârsta lui Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie anul trecut.

Speculații privind starea de sănătate a liderului de la Kremlin

De câţiva ani, speculaţiile privind starea fizică a liderului de la Kremlin se înmulţesc în mass-media şi pe reţelele sociale: cancer, Parkinson sau alte boli grave... Presupunerile sunt numeroase, dar informaţiile verificate sunt inexistente.

„Putin se află într-o poziţie dificilă”

„Cred că şi Putin se află într-o poziţie dificilă. Eu pot să vă vorbesc şi să vă strâng mâna, nu mi-e frică şi vreau să schimb lucrurile”, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la refuzul liderului rus de a acorda interviuri presei occidentale.

„Sunt mai tânăr decât Putin”

„Deci sunt un om liber şi sunt mai tânăr decât Putin”, a adăugat el, stârnind râsete în audienţă.

Un mesaj mai serios, cu o notă de ironie

Preşedintele ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a continuat apoi pe un ton mai serios, dar cu o notă de ironie: „Nu, nu, credeţi-mă, este important. Nu mai are mult timp, ştiţi. Slavă Domnului, nu mai are mult timp”.