România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară. HARTĂ

Potrivit ANM, până luni dimineaţă, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ şi se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat 20...30 l/mp.

”Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10...15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”, a transmis ANM.

Ninsori și lapoviță în Moldova, Transilvania și Maramureș

Meteorologii anunţă că, pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) şi în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori şi lapoviţă vor fi şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5...8 cm.

Pe alocuri se va forma gheţuş.

”Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, mai anunţă meteorologii.

Aceştia au emis avertizare cod galben, pentru ziua de duminică, în intervalul ora 08:00 – ora 14:00, când în Dobrogea şi în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...60 km/h.