România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară. HARTĂ

Vremea
ninsoare, zapada

Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. 

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit ANM, până luni dimineaţă, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ şi se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat 20...30 l/mp.

”Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10...15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”, a transmis ANM.

Ninsori și lapoviță în Moldova, Transilvania și Maramureș

Meteorologii anunţă că, pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) şi în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori şi lapoviţă vor fi şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5...8 cm.

Pe alocuri se va forma gheţuş.      

”Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, mai anunţă meteorologii.

Aceştia au emis avertizare cod galben, pentru ziua de duminică, în intervalul ora 08:00 – ora 14:00, când în Dobrogea şi în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...60 km/h.

De duminică după-amiază până luni dimineaţă, în judeţele Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi izolat de 65...70 km/h.

Ninsori viscolite și vizibilitate redusă în mai multe zone

De asemenea, în acelaşi interval, a fost emisă o avertizare cod galben de ninsori viscolite şi strat de zăpadă.

”În judeţele Botoşani, Iaşi, în zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi în zona de munte a judeţelor Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5...15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, arată ANM.

Vântul va avea viteze la rafală de 50...60 km/h şi izolat de 70...80 km/h.

Sursa: News.ro

