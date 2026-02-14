Manifestanţii s-au îndreptat în calm în direcţia Theresienwiese, o piaţă imensă din vestul oraşului, pentru a cere căderea Republicii Islamice, după reprimarea sângeroasă a unui mare val de proteste de la sfârşitul lui decembrie.

Unii dintre manifestanţi agitau drapele cu bande orizontale verzi, albe şi roşii cu un leu şi un soare, stindardul monarhiei înlăturate în 1979.

ONG-urile de apărare a drepturilor omului susţin că există mii de manifestanţi ucişi în Iran.

La Munchen, asociaţia organizatoare, The Munich Circle, aştepta 100.000 de participanţi.

În discursul său de sâmbătă dimineaţă de la Conferinţa de Securitate de la Munchen, fiul exilat al şahului înlăturat, Reza Pahlavi, i-a cerut lui Donald Trump "să ajute" poporul iranian, apreciind că a "a venit timpul să terminăm cu Republica Islamică".

"Este revendicarea care răsună după baia de sânge a compatrioţilor mei, care ne cer nu să reformăm regimul, ci să-i ajutăm să-l îngroape", a adăugat această figură a opoziţiei iraniene care trăieşte în exil la New York. Întrebat după discursul său, el nu şi-a confirmat participarea la manifestaţie.

Cu prilejul MSC, autorităţile germane au anunţat o întărire a securităţii în oraş, care a prevăzut inclusiv închiderea spaţiului aerian deasupra Munchenului pentru aeronave şi drone. Poliţia din Munchen a anunţat sâmbătă că a reperat drone deasupra pieţei Theresienwiese.