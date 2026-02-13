Dar ce se întâmplă în alte țări din lume? Ai putea fi surprins să afli că multe alte locuri de pe glob marchează această zi specială, însă nu toate o fac în același mod. Mai mult, nu toate țările celebrează Ziua Îndrăgostiților pe 14 februarie, potrivit Today.

Pe lângă Statele Unite, Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în majoritatea țărilor europene, precum Franța, Regatul Unit, Finlanda, Estonia, Germania, Italia, dar și în Canada, Mexic, Chile, Brazilia, Australia. În ultimii ani, sărbătoarea a fost îmbrățișată și de îndrăgostiții, și nu numai, din China, Japonia și Coreea de Sud.

De exemplu, în Brazilia, îndrăgostiții sărbătoresc în luna iunie, nu în februarie. Iar în Finlanda, Ziua Îndrăgostiților este dedicată mai degrabă prieteniei decât romantismului. Aceste sărbători nu onorează doar iubirea, ci și prietenia și familia, oferind modalități unice de a marca această ocazie special.

Între prietenie și romantism. Valentine’s Day, diferit în fiecare țară

În loc să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților pe 14 februarie, brazilienii celebrează Dia dos Namorados („Ziua Îndrăgostiților” sau „Ziua Cuplurilor”) pe 12 iunie, în ajunul sărbătorii Sfântului Anton, patronul căsătoriei. Această dată a fost aleasă și pentru că luna februarie coincide cu celebrul Carnaval brazilian. Cuplurile din Brazilia marchează această zi prin cine romantice, schimb de cadouri sau întâlniri speciale.

Datorită sărbătorilor organizate la nivel național, majoritatea peruanilor sunt în vacanță pe 14 februarie, ceea ce înseamnă că au mai mult timp la dispoziție pentru a-și planifica itinerariul romantic. În loc să-și ofere trandafiri, mulți optează pentru orhidee, o floare originară din această țară. Se organizează chiar și nunți în masă pentru a găzdui toate cuplurile care își spun „Da” în cea mai romantică zi a anului.

În Finlanda, Ziua Îndrăgostiților poartă numele de Ystävänpäivä, care se traduce prin „Ziua Prieteniei”. Pe 14 februarie, finlandezii își oferă mici cadouri și suveniruri prietenilor și celor dragi, punând accent pe legături sincere, nu pe gesturi romantice extravagante.

În Spania, Ziua Sfântului Valentin este sărbătorită pe 14 februarie, la fel ca în România, cu cadouri, cine romantice și alte tradiții pline de tandrețe. Totuși, pentru unii spanioli, adevărata sărbătoare a iubirii are loc pe 9 octombrie, când este cinstit Sfântul Dionisie, considerat de mulți patronul dragostei. În special în Valencia, această zi este marcată prin parade și festivaluri, iar bărbații oferă persoanelor iubite eșarfe sau batiste de mătase umplute cu marțipan, într-o tradiție numită Mocaorà.

În Cehia, Ziua Îndrăgostiților a devenit tot mai populară în ultimii ani, însă este celebrată pe 1 mai, sub denumirea de „Ziua Iubirii”. Cuplurile obișnuiesc să viziteze statuia poetului ceh Karel Hynek Mácha, aflată lângă o livadă de cireși, iar îndrăgostiții se sărută sub copacii înfloriți pentru noroc.

În Danemarca și Norvegia, nu doar cuplurile participă la festivitățile de Valentine’s Day. Prietenii și membrii familiei își oferă „felicitări ale îndrăgostiților”, care pot fi emoționante sau amuzante. Uneori, acestea sunt trimise anonim sub forma unor scrisori numite „gaekkebrev”, decorate cu decupaje elaborate și versuri. Dacă destinatarul ghicește expeditorul, acesta trebuie să ofere un ou de Paște; dacă nu, obligația revine expeditorului.

În Anglia, una dintre tradițiile populare de Valentine’s Day se referă la copiii care cântă pentru adulți, fiind răsplătiți cu dulciuri, fructe sau bani. De asemenea, se oferă Valentine buns, cunoscute și sub numele de plum shuttles, chifle cu stafide, prune sau semințe de chimen, simbol al belșugului.

Franța, în special Parisul, este considerată una dintre cele mai romantice destinații din lume. Pe 14 februarie, îndrăgostiții își oferă scrisori, felicitări și cadouri, într-un mod similar cu cel din România și alte țări europene.

În Germania, cuplurile fac schimb de cadouri în formă de porcușori, simboluri ale iubirii și pasiunii. De asemenea, se oferă flori, ciocolată și biscuiți din turtă dulce cu mesaje de dragoste scrise cu glazură.

În Mexic, Ziua Îndrăgostiților este cunoscută sub numele de „El Día del Amor y la Amistad” („Ziua Iubirii și a Prieteniei”), fiind sărbătorită de toată lumea, indiferent de statutul relațional, prin flori, felicitări și cadouri.

În Filipine, guvernul organizează ceremonii de căsătorie în masă de Valentine’s Day, unde sute de cupluri își unesc destinele în aceeași zi.

În Japonia, ciocolata este vedeta zilei de 14 februarie. Femeile oferă bărbaților „honmei choco” (ciocolată a iubirii adevărate) sau „giri choco” (ciocolată oferită din obligație) colegilor și prietenilor. Gestul este răsplătit o lună mai târziu, de White Day.

În Africa de Sud, Ziua Îndrăgostiților este celebrată pe 15 februarie, în onoarea festivalului roman Lupercalia. Unele femei poartă pe mânecă bilețele cu numele persoanei de care sunt îndrăgostite, iar alții aleg gesturi mai discrete, precum flori sau mici cadouri.

În Coreea de Sud, femeile oferă ciocolată bărbaților pe 14 februarie, iar aceștia răspund pe White Day, o lună mai târziu. Persoanele singure au propria lor zi pe 14 aprilie, numită Black Day, când mănâncă jajangmyeon - tăiței cu sos de fasole neagră.

În Taiwan, florile sunt un simbol extrem de important al iubirii. Bărbații oferă buchete mari pe 14 februarie și din nou pe 7 iulie. Un buchet cu 108 trandafiri reprezintă o cerere în căsătorie.

În Italia, Ziua Îndrăgostiților, cunoscută ca „La Festa degli Innamorati”, este celebrată în onoarea zeiței Juno, protectoarea femeilor și a căsătoriei. Tradiția spune că primul bărbat văzut de o femeie necăsătorită pe 14 februarie îi va deveni soț sau cel puțin va semăna cu acesta. Cadourile clasice includ celebrele Perugina Baci, bomboane de ciocolată cu alune sau cireșe, ambalate în hârtii cu mesaje poetice. În Verona, orașul legendar al lui Romeo și Julieta, Valentine’s Day se transformă într-o sărbătoare de patru zile, cu concerte gratuite în Piazza dei Signori, felinare în formă de inimă și concursuri de scrisori de dragoste. Restaurantele locale propun meniuri speciale, iar orașul respiră romantism la fiecare pas.

Care ar fi originea Zilei Îndrăgostiților

Originea acestei sărbători a iubirii nu este nici astăzi prea bine cunoscută. Există legende, care susțin faptul că, în această zi, în Roma Antică era sărbătorită zeița Iuno, protectoarea femeilor și a căsătoriilor. Urma, apoi, Lupercalia, un festival păgân în centrul căruia se afla Faunus, zeul agriculturii și fertilității. Unul dintre obiceiurile festivalului era acela de a-i aduce împreună pe băieți și pe fete, care până în acel moment stăteau separați. În seara de dinaintea sărbătorii, numele fetelor erau scrise pe bucăți de hârtie și introduse într-un vas. Tinerii extrăgeau biletele și, astfel, se formau perechi ce rezistau uneori și un an. Destul de des, cei doi se îndrăgosteau și se căsătoreau, scrie Agerpres.

Alte legende spun că sărbătoarea îl are în centrul ei pe Sfântul Valentin. Dintre cei mulți Valentini ai acelei perioade, Biserica Catolică recunoaște doar doi sfinți care poartă acest nume și care pot fi legați de această sărbătoare. Primul Sf. Valentin era preot în Roma, în timpul împăratului Claudius al II-lea (268-270 d.Hr.). El ar fi ajutat tinerii, creștini sau păgâni, să se căsătorească, însă împăratul roman era convins că bărbații ar fi soldați mult mai buni, dacă nu ar fi avut logodnice sau soții, de aceea a interzis căsătoriile. Tânărul preot a continuat, însă, să îi căsătorească pe tineri în secret, în numele iubirii. În momentul în care împăratul i-a aflat secretul, Valentin a fost închis și condamnat la moarte, fapt care s-a petrecut la 14 februarie 269. Aceeași legendă spune că Valentin, în timp ce se afla la închisoare, s-a îndrăgostit de fiica paznicului. Înainte de a muri, Valentin i-ar fi trimis acesteia o scrisoare, pe care a semnat-o: ''De la al tău Valentin''. De aici a rămas obiceiul de a trimite în această zi mesaje de dragoste, potrivit https://www.stvalentinesday.org/ și https://www.history.com/.