Sunt pești anadromi, ceea ce înseamnă că trăiesc o parte din viață în râuri de apă dulce și o parte în oceanul sărat. Există multe specii de somon în lume și, surprinzător, mulți pești numiți „somon” nu sunt neapărat cei mai apropiați rude între ei. Familia Salmonidae include somonii, păstrăvii, lostrița, coregonii de apă dulce, taimenul, lenokul și lipanul. Iată tot ce trebuie să știi despre păstrăvul somonat și ce legătură are cu somonul original.

Ce este păstrăvul somonat

Când se vorbește despre somon, de obicei se face referire la două grupuri principale: peștii din genul Oncorhynchus și cei din genul Salmo.

Somonii din Pacific, inclusiv chinook, chum și sockeye, aparțin genului Oncorhynchus și sunt înrudiți îndeaproape cu păstrăvii, precum păstrăvul curcubeu (păstrăvul somonat), din același gen.

Somonul original aparține unui gen diferit, Salmo, și este înrudit cu păstrăvii din același grup.

Ambele grupuri includ pești cunoscuți sub numele comun de „somon”, dar și pești cunoscuți sub numele de „păstrăv”.

Păstrăvul curcubeu somonat ((Oncorhynchus mykiss) este o varietate de păstrav care a fost crescută în condiții controlate și are o culoare roz-somon, de unde și numele.

Nuanța apare natural, pentru că este hrănit cu făină din alge care conține astaxantină, un pigment natural care se găsește în algele marine și în crustaceele consumate de somonul sălbatic.

Ce este somonul

Peștele somon, cunoscut științific sub numele de Salmo salar, este o specie populară în industria pescuitului. Acest pește anadrom se deplasează din apă dulce în ocean și apoi înapoi în râuri pentru a se reproduce. Somonul este cunoscut pentru gustul său bogat, ușor gras și pentru textura fermă. Este bogat în nutrienți precum acizi grași omega-3, proteine și vitamine. Fie că este servit crud, în sushi, fie ușor la grătar, somonul rămâne o alegere preferată pentru mulți.

Somonul atlantic este cea mai comună specie comercializată, fiind frecvent întâlnit în supermarketuri și restaurante din întreaga lume. Acest lucru se datorează în parte metodelor de acvacultură dezvoltate pentru a acoperi cererea ridicată. Somonul poate fi consumat în diverse forme, de la fileuri și fripturi până la somon conservat.

Păstrăv somonat vs somon - diferențe de gust și origini

Păstrăvul somonat, deși are o carne cu nuanță portocalie asemănătoare somonului, nu are în realitate nicio legătură directă cu somonul. Denumirea este una comercială și populară, folosită pentru a descrie în special păstrăvul curcubeu care capătă o culoare roz-somonie.

Din punct de vedere comercial, păstrăvul somonat este preferat deoarece seamănă vizual cu somonul, un pește considerat superior ca valoare de piață.

Diferențele reale de calitate nutrițională între păstrăvul cu carne albă și cel somonat nu sunt semnificative. În unele cazuri, păstrăvul crescut în mediul natural este considerat mai sănătos decât cel din crescătorii, unde dieta este mai controlată și mai bogată în grăsimi și proteine pentru a accelera creșterea și a modifica textura cărnii.

Somonul, spre deosebire de păstrăv, este un pește migrator. Acesta se deplasează între apă dulce și apă sărată, revenind în râurile natale pentru a se reproduce. Puieții cresc inițial în apă dulce, apoi migrează în ocean, unde se dezvoltă rapid. Această capacitate de adaptare la niveluri diferite de salinitate face ca somonul să nu fie încadrat strict nici ca pește de apă dulce, nici ca pește de apă sărată.

Carnea somonului are în mod natural o culoare roz-portocalie spre roșu închis și o textură fermă. Icrele sale sunt cunoscute în comerț sub denumirea de caviar de somon sau caviar keta, în funcție de specie.

Din punct de vedere al gustului, somonul este descris în general ca fiind bogat și ușor untos, cu note ușor dulci. După gătire, textura devine suculentă și se desface în fulgi mari, în timp ce în stare crudă are o consistență fină, aproape catifelată. Diferențele de gust între specii sunt influențate de mediu, dietă, conținutul de grăsime, metodele de recoltare și manipulare.

Diferențe nutriționale: proteine, grăsimi și omega-3

Atât somonul, cât și păstrăvul sunt pești grași, recomandați ca parte a unei diete sănătoase deoarece sunt surse excelente de acizi grași Omega-3. Omega-3, care în pește sunt formați din acizii DHA și EPA, pot susține sănătatea inimii, pot reduce inflamațiile din organism și sunt considerați esențiali pentru dezvoltarea umană.

Peștele, în general, este și o sursă importantă de proteine, care oferă energie organismului și contribuie la reducerea riscului de boli prin formarea de anticorpi.

Somonul și păstrăvul somonat oferă cantități foarte similare de proteine. Într-o comparație între 100 g de somon atlantic de crescătorie și 100 g de păstrăv somonat de crescătorie, somonul furnizează 20,4 g de proteine, iar păstrăvul 19,9 g, diferența fiind nesemnificativă.

Diferențele mai importante apar la conținutul de grăsimi. La 100 g, somonul atlantic de crescătorie conține 13,4 g de grăsimi, în timp ce păstrăvul curcubeu are 6,18 g. În ceea ce privește Omega-3, aceeași porție de somon oferă 1,96 g de acizi grași combinați DHA și EPA, iar păstrăvul doar 0,73 g.

Studiile arată că somonul de crescătorie conține de obicei puțin mai multe proteine decât somonul sălbatic, iar în general peștele de crescătorie are mai mulți Omega-3 datorită conținutului mai ridicat de grăsime. Păstrăvul curcubeu are un conținut mai ridicat de vitamina B12, vitamina D și vitamina E, în timp ce somonul are mai mult seleniu, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B3 și folat.

Păstrăvul somonat acoperă necesarul zilnic de vitamina B12 cu 63% mai mult decât somonul. De asemenea, are de două ori mai multă vitamina E: 2,34 mg față de 1,14 mg la somon. Conținutul de grăsimi saturate este mai mic la păstrăvul curcubeu.

De ce păstrăvul somonat este mai ieftin decât somonul

Reputația somonului este pe deplin meritată. Este bogat în acizi grași Omega-3 (esențiali pentru sănătatea creierului) și este, fără îndoială, delicios. Are un gust bogat, dar fin, cu o textură catifelată și untoasă, cu suficientă dulceață cât să convingă majoritatea celor care nu sunt fani ai peștelui.

Însă, în ultimii 30 de ani, prețul somonului a crescut constant. Cererea globală a crescut, pescăriile sălbatice se confruntă cu limitări de mediu, iar costurile acvaculturii continuă să urce. Ceea ce odinioară era un aliment obișnuit pentru zilele din timpul săptămânii a devenit treptat un produs de lux.

Vestea bună: nu este nevoie de un buget mare pentru a consuma pește în mod regulat. Păstrăvul somonat oferă mare parte din ceea ce oamenii apreciază la somon, la un preț mult mai mic. Cu o carne roz asemănătoare, gust bogat, conținut de proteine comparabil și o doză bună de acizi grași Omega-3, păstrăvul este o alternativă accesibilă.

Ce pește să alegi

Gustul de somon este mai bogat și mai untos decât al păstrăvului somonat, însă ambele tipuri de pește sunt la fel de sănătoase și recomandate într-o dietă echilibrată. Pentru că păstrăvul este un pește mai mic, recomandarea este să îl gătești mai puțin, astfel încât să nu se usuce.

Alege varianta cea mai potrivită pentru bugetul tău și bucură-te de toate beneficiile acestor două tipuri de pește delicioase.