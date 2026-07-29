Un tată a cumpărat 100 de perechi de dopuri de urechi pentru pasagerii unui avion, în caz că bebelușul său va plânge

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„Nu vă faceți griji. Este perfect normal pentru un bebeluș”, i-a spus o femeie.

În timp ce împărțea dopurile de urechi, unul dintre pasageri l-a liniștit imediat.

„Aș dori să îmi cer scuze dinainte și vă doresc tuturor un zbor plăcut”, le-a spus acesta.

Momentul a fost filmat și publicat pe 20 iulie pe pagina de Instagram @inzhejiang. În imagini, bărbatul, identificat drept Chen, le explică pasagerilor, în timp ce ține în mână o pungă transparentă cu dopuri de urechi, că, deși copilul doarme liniștit în acel moment, există posibilitatea să înceapă să plângă la decolare sau la aterizare, relatează Stomp.

A oferit doar 20 de perechi de dopuri

Potrivit publicației chineze Jimu News, Chen cumpărase cele 100 de perechi de dopuri cu mai bine de o săptămână înainte de zbor. Bărbatul călătorea împreună cu soția și cei doi copii ai lor spre provincia Guangxi din China, iar cel mic avea doar opt luni.

Gândindu-se că zborul de noapte și schimbările de presiune din cabină l-ar putea face pe copil să plângă, Chen a decis să pregătească dopuri de urechi pentru ceilalți pasageri, astfel încât să reducă eventualul disconfort.

El a povestit că mai văzuse pe internet persoane care făcuseră gesturi similare și a considerat că este un comportament civilizat, pe care merită să îl urmeze.

Totuși, din cele 100 de perechi pregătite, doar 20 au fost distribuite. Mulți pasageri au refuzat politicos.

„Unii mi-au spus doar: «Este în regulă, nu este nevoie». Toată lumea a fost foarte prietenoasă”, și-a amintit Chen.

În cele din urmă, bebelușul s-a comportat „mult mai bine decât se aștepta”, plângând doar puțin la decolare și la aterizare.

Gestul tatălui a impresionat internetul

La zborul de întoarcere, tatăl a ales o altă variantă: a lăsat dopurile de urechi în grija însoțitorilor de bord, pentru a le oferi doar pasagerilor care aveau nevoie de ele. Clipul video a adunat peste sute de mii de vizualizări și sute de comentarii, iar majoritatea utilizatorilor au lăudat gestul bărbatului.

Au existat însă și voci care au considerat că nu avea motive să își ceară scuze.