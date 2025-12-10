Cum poate Omega 3 să regleze apetitul și să combată grăsimile periculoase din sânge

Doctor de bine
10-12-2025 | 07:58
omega 3
Shutterstock

Pofta de ceva dulce se poate regla cu Omega 3. Tot cu aceasta combatem grăsimile rele din fluxul sanguin.

autor
Andreea Groza

Ne uităm la grăsimile din sânge - LDL colesterol și trigliceride - crescute. Înseamnă cel mai mare risc cardiovascular. Dar aceste grăsimi din sânge pot fi învinse tot cu... grăsime.

Grăsimile Omega 3 devin astfel medicament. Explicăm.

Prea multe grăsimi în sânge. Le anihilăm tot cu... grăsime. Se numește grăsime poli-nesaturată, Omega 3. O găsim în pește. Și în suplimente obținute tot... din pește.

Așa scade LDL colesterolul, colesterolul rău. Așa scad trigliceridele din fluxul sanguin - în aproximativ 3 luni.

Citește și
pește la grătar / dezlegare la pește
Nutriționiștii recomandă: consumați pește de două ori pe săptămână – nu contează forma, ci valoarea nutritivă

Omega 3 determină organismul să producă mai puțin colesterol rău, dar și mai puține trigliceride. Ne explică medicul cardiolog aritmolog, Gabriela Răileanu:

Gabriela Răileanu, Medic specialist cardiolog aritmolog: Lucrează în două părți. 1. Inhibă producerea în corp a grăsimilor nesănătoase. 2. Le oxidează pe cele din alimente, pe care le-am mâncat, și care sunt periculoase pentru organism”.

Ne uităm în interiorul vaselor, care transportă sânge oxigenat de la inimă la țesuturi. Aici apar depunerile periculoase de colesterol, când avem grăsime în interior. Produc infarct ori AVC. Omega 3 le împiedică.

Gabriela Răileanu: ”Țesutul adipos produce tot felul de substanțe, care cresc inflamația la nivelul vaselor de sânge. Se produc mici leziuni în vasele de sânge, pe care organismul încearcă să le acopere cu colesterol. Acoperind aceste leziuni, se produce placa de grăsime. Acoperind aceste leziuni cu Omega 3, au această proprietate de a reduce inflamația, de aceea reduce depunerea pe vase a plăcilor de grăsime”.

Pofta de dulce rareori sugerează o nevoie fizică. Apare la oboseală. Apare asociată cu sentimente, pe care le experimentăm zilnic. Când apare… disperarea de ceva dulce, vă recomandăm să aveți la îndemână o conservă de pește. Sau suplimente cu Omega 3. Aceasta deoarece Omega 3 reglează imediat apetitul.

Bogdan Pascu medic endocrinologie pediatrică: ”Omega 3 ajută la un echibru între apetit și sațietate, între hormonii, care reglează apetitul și saţietatea. Dacă iau o lingură de Omega 3 o să văd că nu mai sunt aşa de înfometat, îmi scade senzația de foame”.

Omega 3 crește sensibilitatea la hormonul leptină, adică hormonul care dă senzația de sațietate. Intestinul mai produce un hormon, care limitează pofta de mâncare. Se numește colecisto-chinina. Omega 3 din alimentație îl face mai eficient. Va apărea senzația de sațietate mai repede.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, omega 3,

Dată publicare: 10-12-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Nutriționiștii recomandă: consumați pește de două ori pe săptămână – nu contează forma, ci valoarea nutritivă
Doctor de bine
Nutriționiștii recomandă: consumați pește de două ori pe săptămână – nu contează forma, ci valoarea nutritivă

Cum să fie peștele? Oricum - de calitatea întâi, a doua - numai să îl consumați de cel puțin două ori pe săptămână.  

Tehnologia AI revoluționează lucrările dentare. Implanturi mai stabile și mai puțin disconfort pentru pacienți
Doctor de bine
Tehnologia AI revoluționează lucrările dentare. Implanturi mai stabile și mai puțin disconfort pentru pacienți

Datorită inteligentei artificiale, lucrările dentare nu vor mai fi incomode. Vorbim acum despre beneficiile aduse de noile tehnologii în acest domeniu.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28