Cum poate Omega 3 să regleze apetitul și să combată grăsimile periculoase din sânge

Pofta de ceva dulce se poate regla cu Omega 3. Tot cu aceasta combatem grăsimile rele din fluxul sanguin.

Ne uităm la grăsimile din sânge - LDL colesterol și trigliceride - crescute. Înseamnă cel mai mare risc cardiovascular. Dar aceste grăsimi din sânge pot fi învinse tot cu... grăsime.

Grăsimile Omega 3 devin astfel medicament. Explicăm.

Prea multe grăsimi în sânge. Le anihilăm tot cu... grăsime. Se numește grăsime poli-nesaturată, Omega 3. O găsim în pește. Și în suplimente obținute tot... din pește.

Așa scade LDL colesterolul, colesterolul rău. Așa scad trigliceridele din fluxul sanguin - în aproximativ 3 luni.

Omega 3 determină organismul să producă mai puțin colesterol rău, dar și mai puține trigliceride. Ne explică medicul cardiolog aritmolog, Gabriela Răileanu:

Gabriela Răileanu, Medic specialist cardiolog aritmolog: ”Lucrează în două părți. 1. Inhibă producerea în corp a grăsimilor nesănătoase. 2. Le oxidează pe cele din alimente, pe care le-am mâncat, și care sunt periculoase pentru organism”.

Ne uităm în interiorul vaselor, care transportă sânge oxigenat de la inimă la țesuturi. Aici apar depunerile periculoase de colesterol, când avem grăsime în interior. Produc infarct ori AVC. Omega 3 le împiedică.

Gabriela Răileanu: ”Țesutul adipos produce tot felul de substanțe, care cresc inflamația la nivelul vaselor de sânge. Se produc mici leziuni în vasele de sânge, pe care organismul încearcă să le acopere cu colesterol. Acoperind aceste leziuni, se produce placa de grăsime. Acoperind aceste leziuni cu Omega 3, au această proprietate de a reduce inflamația, de aceea reduce depunerea pe vase a plăcilor de grăsime”.

Pofta de dulce rareori sugerează o nevoie fizică. Apare la oboseală. Apare asociată cu sentimente, pe care le experimentăm zilnic. Când apare… disperarea de ceva dulce, vă recomandăm să aveți la îndemână o conservă de pește. Sau suplimente cu Omega 3. Aceasta deoarece Omega 3 reglează imediat apetitul.

Bogdan Pascu medic endocrinologie pediatrică: ”Omega 3 ajută la un echibru între apetit și sațietate, între hormonii, care reglează apetitul și saţietatea. Dacă iau o lingură de Omega 3 o să văd că nu mai sunt aşa de înfometat, îmi scade senzația de foame”.

Omega 3 crește sensibilitatea la hormonul leptină, adică hormonul care dă senzația de sațietate. Intestinul mai produce un hormon, care limitează pofta de mâncare. Se numește colecisto-chinina. Omega 3 din alimentație îl face mai eficient. Va apărea senzația de sațietate mai repede.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













