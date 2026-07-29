"Ne afectează, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginaţi-vă că în această perioadă, în anii trecuţi, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 şi sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puţin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcţiona centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantităţi de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre, prin nişte pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe", a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

Apel către consumatori

Premierul interimar a precizat că, de joi, România va pierde 20 la sută din consumul zilnic de energie.

"De aceea, luni, seara, când am avut un comandament energetic, am luat act de decizia tehnică a echipei de la Cernavodă de a opri primul grup, asta înseamnă că România a pierdut aproximativ 550 de megavati, deci sub 10% din producţia de energie. Noi consumăm într-o zi aproximativ 7.000 de megavaţi. S-a estimat că încă câteva zile mai putem funcţiona în siguranţă şi cu grupul 2, dar astăzi echipa tehnică a luat această decizie şi practic începând de mâine vom mai pierde în producţie aproximativ 600-650 de megavaţi. Deci, cumulat, cele două grupuri produceau în jur de 1.300 de megavaţi, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă", a spus Bolojan.

El a mai precizat că România va fi pusă în situaţia de a recurge la producerea de energie din alte surse şi va trebui să importe.

"Ca atare, vom fi puşi în situaţia ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producţiei - pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian - şi, de asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 şi 23 şi în această perioadă România şi astăzi importă. Ca să vă faceţi o imagine, din aproximativ 7.000 de megavaţi am importat, cred, în aceste zile, cam 1.700 de megavaţi seara. Asta înseamnă că vom fi nevoiţi să importăm o cantitate ceva mai mare", a declarat Bolojan.

De asemenea, premierul interimar a precizat că deocamdată nu sunt probleme legate de importuri, dar că aceste probleme ar putea apărea, având în vedere nivelul scăzut al Dunării şi în alte state din Europa.

"În momentul de faţă nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme. De ce? Seceta afectează şi celelalte centrale şi cel puţin un grup din Ungaria, de la Paks, a fost şi el deconectat de la aproape 2.000 de megavaţi, au ajuns la 1.200 aproximativ, deci şi acolo există necesitatea de a importa din altă parte. Folosesc acest prilej să fac un apel către cetăţenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur şi simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, aşa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producţie importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian şi treptat, treptat s-a dezvoltat şi stocarea", a spus Bolojan.

Întrebat cât ar putea dura această situaţie, Bolojan a explicat că este vorba de aproximativ două săptămâni.

"Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creştere a precipitaţiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării. În mod normal ar trebui să se îmbunătăţească nivelul debitului, să crească, aşa fel încât să se poată reporni cel puţin unul dintre cele două grupuri", a adăugat Bolojan.

Cum s-a ajuns în această situația

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită, din cauza condiţiilor hidrologice de pe Dunăre, dar oficialii Ministerului Energiei precizează că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici şi a operatorilor economici nu va fi afectată.

Debitul Dunării era marţi de 1650 mc/s şi va ajunge, la începutul lunii august, în jurul valorii de 1600 mc/s, conform prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apei (INHGA), fiind de trei ori mai puţin decât media multianuală a lunii iulie, care este de 4.750 mc/s, şi similar situaţiei din 2005, când Dunărea atingea debitul de 1.650 mc/s.

În 4 august, potrivit hidrologilor, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în ţară în jurul valorii de 1.500 mc/s. În aceste condiţii, Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit.

Potrivit specialiştilor, este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când fluviul avea la intrarea în ţară 1.400 mc/s.