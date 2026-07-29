„În această seară, am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii — jalon esenţial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, a anunțat, miercuri seară, președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, joi, de la ora 16:00, Senatul se va reuni din nou în plen pentru a vota proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv jaloanele din PNRR adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că în Parlament a fost depus un proiect de lege privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității.

Reacții politice după depunerea proiectului

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că Guvernul demis a înțeles, în cele din urmă, că respectarea legii nu este opțională, iar acest demers reprezintă o recunoaștere implicită a culpei fostului Executiv. Liderul PSD a precizat că proiectul va fi dezbătut cu celeritate în Parlament.

Înaintea ședinței de Guvern de marți seară, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a decis retragerea Hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, întrucât prevederile acesteia fac deja obiectul unui proiect de lege depus la Senat.

După ședința de Guvern, Ilie Bolojan a respins ideea potrivit căreia retragerea proiectului ar reprezenta o recunoaștere a încălcării legislației.