„Suntem în situația în care pur și simplu am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă în această zonă de sănătate, pe de-o parte, din cauza efectelor pe care le avem - avem pacienți care nu s-au putut trata în aceste zile, pentru că o parte dintre spitale au fost în grevă - și, așa cum am spus, am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din sănătate care lucrează și duc greul sistemului de sănătate din România și cei care, deci, sunt presați și, exact ca în sectorul public, și în sănătate sunt secții supraaglomerate, sunt în principal din marile spitale, din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar sunt și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și, practic, acolo este ineficiență și este loc de mai bine. Dar această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună”, a afirmat Bolojan la Digi24, potrivit Agerpres.

Bolojan îl acuză pe Alexandru Rogobete de dezinformare

El a arătat că au fost mai multe minciuni, una dintre acestea fiind că, în urma proiectului de lege al salarizării, veniturile ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, iar acest lucru a fost dezmințit.

„Asta este una dintre minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului și alta este, dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%.

Dar, din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem”, a adăugat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului interimar, sunt partide politice, cum este PSD, care vin cu o retorică prin care se creează niște așteptări care nu pot fi onorate.

„În mod cert și prin toată retorica, prin tot ce s-a întâmplat în această perioadă, fără să vin aici să intru într-o zonă de polemică politică, că nu acesta este scopul, dar vă rog să vă gândiți că, în condițiile în care avem partide politice, cum este PSD, care, în toată această perioadă, în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă, ca să nu pierdem banii europeni, în toată această perioadă venim cu o retorică în care creăm niște așteptări care nu pot fi onorate, pentru că știm că avem niște anvelope maxime, adică putem crește fondul de salarii în România atât cât își poate economia românească. Altfel, ne întoarcem de unde am plecat”, a mai menționat premierul interimar.

Rogobete: Legea salarizării este un dezastru pentru sănătate

Ilie Bolojan a mai spus că „orice fel de ieșire în decor” nu face decât să ducă economia într-o zonă în care nu este sustenabilă din punct de vedere bugetar și toate eforturile care s-au făcut în acest an de zile vor fi anulate.

El a mai spus că nu pot fi create oamenilor așteptări care nu pot fi onorate, să se genereze spaime că se va întâmpla ceva care nu se întâmplă și să fie date exemple care încearcă să inducă în eroare, să creeze percepții greșite că lucrurile se fac în mod incorect.

Fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete, a declarat luni că proiectul noii legi a salarizării este „un dezastru” pentru sistemul de sănătate și a afirmat că, dacă legea va fi aplicată, salariile pentru medicii ATI, de exemplu, vor scădea între 3.000 și 4.000 de lei în anumite situații.

„Cert este că varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru sănătate. Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medicii ATI, de exemplu, scad între 3.000 și 4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent”, a spus Rogobete.