În perioada în care dietele sărace în grăsimi erau la modă, ouăle au fost privite cu ochi răi. Acum, când grăsimile au revenit în atenție, inclusiv datorită dietelor keto, ouăle nu mai stârnesc la fel de multe controverse.

Cum influențează ouăle tensiunea arterială

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, fiind responsabile pentru 31% dintre decesele din întreaga lume. Vârsta este un factor de risc important, iar bolile cardiovasculare sunt mai frecvente în rândul persoanelor de vârstă mijlocie și al celor în vârstă.

Interesul tot mai mare pentru impactul alimentației, un alt factor important de risc pentru bolile cardiovasculare, a scos la iveală posibile legături între consumul de colesterol din alimente și apariția bolilor cardiovasculare. Mai multe studii au observat în mod constant asocieri între factorii de risc cardiovascular, precum nivelul lipidelor și lipoproteinelor din sânge, și consumul de colesterol din alimentație.

Efectele consumului de ouă întregi asupra riscului de boli cardiovasculare în rândul persoanelor de vârstă mijlocie și al celor în vârstă rămân neclare, din cauza rezultatelor contradictorii obținute în studiile observaționale și în studiile randomizate controlate, scrie sciencedirect.

Această meta-analiză a avut ca scop evaluarea efectelor cantității de ouă întregi consumate și a tipului de produs din ouă (ouă întregi comparativ cu înlocuitori de ouă) asupra factorilor de risc cardiovascular, pe baza studiilor randomizate controlate identificate printr-o căutare sistematică.

Cercetătorii au pornit de la ipoteza că înlocuitorii de ouă au efecte minime asupra profilului lipidelor și lipoproteinelor din sânge, deoarece nu conțin colesterol alimentar.

În general, rezultatele susțin ideea că numărul de ouă întregi consumate nu influențează factorii de risc pentru bolile cardiovasculare. De asemenea, înlocuitorii de ouă ar putea fi mai benefici decât ouăle întregi în ceea ce privește reducerea riscului cardiovascular în rândul persoanelor de vârstă mijlocie și al celor în vârstă.

Ce efect au ouăle asupra colesterolului

Ouăle s-ar putea să nu contribuie la creșterea nivelului colesterolului LDL („rău”) atât de mult pe cât se credea până acum, potrivit unui studiu publicat în numărul din iulie 2025 al revistei The American Journal of Clinical Nutrition. În schimb, cantitatea de grăsimi saturate din alimentație pare să fie un factor mai important pentru sănătate.

Cercetătorii au cerut unui grup de 48 de adulți cu niveluri ridicate de LDL să urmeze trei diete diferite, timp de câte cinci săptămâni fiecare. Dietele au inclus un regim cu un aport ridicat de colesterol și scăzut de grăsimi saturate, care presupunea consumul a două ouă pe zi, un regim cu puțin colesterol și multe grăsimi saturate, fără ouă, și un regim cu atât colesterol, cât și grăsimi saturate în cantitate mare, care includea un ou pe zi.

În cazul tuturor celor trei diete, creșterea nivelului colesterolului LDL a fost asociată semnificativ cu aportul de grăsimi saturate, dar nu și cu aportul de colesterol provenit din ouă. De fapt, persoanele care au consumat două ouă pe zi ca parte a unei diete sărace în grăsimi saturate au înregistrat chiar o scădere a nivelului colesterolului LDL.

Grăsimile saturate se găsesc în alimente precum carnea de vită, miel, porc și carnea procesată, dar și în unt, brânză, înghețată și uleiul de palmier.

Este sănătos să mănânci ouă în fiecare zi?

Cercetările arată că, în comparație cu alte surse de colesterol, colesterolul din ouă nu pare să aibă un efect negativ asupra organismului.

De exemplu, ouăle sunt consumate de obicei împreună cu alte alimente bogate în sare, grăsimi saturate și colesterol, precum baconul, brânza și untul. Se știe că aceste alimente cresc riscul de boli cardiovasculare, așa că ar trebui consumate cu moderație.

Un ou consumat simplu este o alegere nutritivă pentru micul dejun, prânz sau cină. Majoritatea persoanelor sănătoase pot consuma până la șapte ouă pe săptămână fără ca acest lucru să le afecteze sănătatea inimii. Unele persoane aleg să consume doar albușul și să evite gălbenușul, obținând astfel proteine fără colesterol.

Ouăle pot fi incluse într-o alimentație sănătoasă și echilibrată. Totuși, atunci când prepari o omletă, un preparat la cuptor cu ouă sau pâine prăjită cu ou, este bine să fii atent la ingredientele suplimentare bogate în calorii și grăsimi, precum brânza, baconul și untul.

Câte ouă pot fi consumate într-o zi

Deși studiile recente nu oferă încă un răspuns clar și unanim, pentru o persoană sănătoasă, consumul a până la șapte ouă pe săptămână nu pare să aibă efecte negative asupra sănătății. De fapt, ouăle sunt un aliment nutritiv. Au relativ puține calorii și grăsimi saturate și sunt bogate în proteine, vitamine și minerale. De asemenea, conțin nutrienți precum luteina și zeaxantina, care contribuie la sănătatea ochilor, și colina, care ajută la buna funcționare a creierului și a sistemului nervos.

Cine ar trebui să fie mai atent la consumul de ouă

Riscul asociat consumului excesiv de ouă diferă de la o persoană la alta.

Printre factorii care pot influența numărul de ouă pe care le poți consuma în siguranță în fiecare zi se numără:

• genetica;

• modul în care prepari ouăle;

• celelalte alimente pe care le consumi;

• starea generală de sănătate.

În trecut, recomandările sugerau să nu consumăm mai mult de 300 de miligrame (mg) de colesterol pe zi, în funcție de factorii individuali de risc pentru bolile cardiovasculare. Un mic dejun cu două sau trei ouă te-ar fi putut duce cu ușurință peste această limită, deoarece un ou conține aproximativ 200 mg de colesterol.

Între timp, această recomandare a fost modificată. Ghidurile actuale nu mai stabilesc o limită zilnică specifică pentru cantitatea de colesterol din alimentație.

În schimb, recomandările se concentrează pe menținerea unui nivel sănătos al colesterolului din sânge, mai degrabă decât pe stabilirea unei limite exacte pentru colesterolul consumat prin alimentație, deoarece fiecare persoană poate reacționa diferit.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, nu există o limită specifică în ceea ce privește consumul de ouă, iar cercetările sugerează că un ou pe zi (sau șapte pe săptămână) nu este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

În cazul persoanelor cu un nivel ridicat al colesterolului LDL sau cu un risc cardiovascular mai mare, cantitatea de ouă consumată ar trebui stabilită individual. Alimentația în ansamblu este mai importantă decât consumul de ouă în sine, în special în ceea ce privește alimentele bogate în grăsimi saturate, precum carnea procesată, untul și produsele lactate integrale.

Indiferent de cantitatea de ouă consumată, riscul de boli cardiovasculare crește odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor modificări precum acumularea de grăsimi și rigidizarea arterelor. De aceea, atunci când stabilești câte ouă poți consuma în siguranță, este important să iei în considerare starea generală de sănătate și alimentația în ansamblu.

Colaborarea cu un dietetician autorizat poate fi cea mai bună modalitate de a stabili câte ouă poți consuma în siguranță în fiecare zi sau săptămână, în funcție de situația ta individuală.

În medie, un ou mare conține aproximativ 200 mg de colesterol. Colesterolul se găsește în principal în gălbenuș. De aceea, unele persoane consumă doar albușurile pentru a-și reduce aportul de colesterol, beneficiind în același timp de o sursă bună de proteine slabe.

Totuși, gălbenușul este și partea oului care oferă fier, vitamina D, carotenoizi și alți nutrienți.

În prezent, nu există suficiente dovezi care să susțină ideea că persoanele sănătoase ar trebui să consume doar albușuri. De fapt, evitând gălbenușul, ai putea renunța la o parte dintre beneficiile nutriționale pe care le oferă ouăle.

Pe de altă parte, dacă ai un risc cardiovascular ridicat sau un nivel deja crescut al colesterolului, consumul cu prioritate al albușurilor și limitarea cantității de gălbenuș consumate pe parcursul săptămânii ar putea ajuta la prevenirea unei creșteri suplimentare a colesterolului.

De câte ori ar trebui să mâncăm ouă într-o săptămână

Multe persoane pot consuma câteva ouă pe zi. Totuși, cantitatea poate varia în cazul anumitor categorii de persoane.

Fără îndoială, ouăle au un conținut mai ridicat de colesterol decât multe alte alimente. În același timp, acestea sunt bogate în compuși bioactivi benefici și în alți nutrienți care pot contribui la protejarea organismului împotriva unor boli.

Cercetările recente sugerează că legătura dintre consumul de ouă și creșterea riscului de boli cardiovasculare s-ar putea să nu fie atât de puternică pe cât se credea în trecut, deși subiectul rămâne în continuare controversat.

Multe ghiduri și recomandări privind sănătatea au relaxat restricțiile impuse în trecut în ceea ce privește consumul de ouă. Cu toate acestea, multe persoane se tem în continuare că ouăle ar putea afecta sănătatea inimii.