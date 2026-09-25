Potrivit liderului de la Kiev, omologul său american, Donald Trump, a luat „decizia finală” în acest sens, un pas considerat crucial pentru contracararea atacurilor cu rachete balistice rusești, notează AFP, preluat de news.ro.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj vocal transmis jurnaliștilor, în urma întrevederii pe care cei doi președinți au avut-o săptămâna aceasta la New York. „Cu ocazia ultimei noastre întâlniri, preşedintele Trump mi-a confirmat că da, a luat o decizie finală: Ucraina va primi licenţele pentru producţia rachetelor Patriot”, a declarat Zelenski.

Un proces de durată, nu o „soluție imediată”

Deși decizia pare bătută în cuie, procesul de fabricație nu va începe peste noapte. Zelenski estima la începutul săptămânii că demararea producției pe teritoriul ucrainean ar putea dura „între un an şi un an şi jumătate”.

Totodată, secretarul de stat american, Marco Rubio, avertiza la începutul lunii septembrie că acordarea acestor licențe nu va reprezenta o „soluţie imediată” pentru criza de apărare antiaeriană a Ucrainei. Rubio menționa atunci că negocierile erau încă în desfășure și că Donald Trump părea să își fi schimbat opinia de mai multe ori cu privire la această chestiune. Poziția președintelui american a evoluat treptat: în timpul unei vizite la Washington în luna iulie, Zelenski afirma că a „discutat despre licenţele pentru producţia de interceptori Patriot” cu Trump, însă liderul de la Casa Albă considera la acea vreme că Statele Unite trebuie să fie „foarte atente” înainte de a autoriza un astfel de transfer tehnologic.

Penurie globală de interceptoare

Necesitatea acestor interceptoare este uriașă pentru Ucraina. Dacă armata reușește să doboare majoritatea dronelor rusești, rachetele balistice rămân o amenințare mult mai dificil de neutralizat și extrem de distructivă, fiind utilizate tot mai frecvent de Moscova pentru a lovi marile oraşe. Conform oficialilor de la Kiev, singurele capabile să distrugă aceste proiectile sunt rachetele de interceptare PAC-3, compatibile cu sistemele Patriot.

Achiziția acestora este însă o provocare majoră: sunt foarte costisitoare, greu de obținut, iar penuria la nivel global s-a acutizat și mai mult pe fondul războiului dintre Statele Unite şi Iran din acest an. Producția locală ar urma să reducă dependența Ucrainei de importuri și de stocurile limitate ale aliaților săi.