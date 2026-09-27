Inițiativa a fost susținută și de alți consilieri locali, inclusiv de reprezentanți ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), relatează Deutsche Welle.

În loc de „pietrele de poticnire” care sunt instalate pe străzi și trotuare, Heidenau propune perpetuarea memoriei victimelor nazismului prin crearea unui memorial în Cimitirul Nordic.

Cinci „pietre de poticnire” au fost deja instalate în Heidenau. În 2025, cetățenii au solicitat permisiunea de a instala încă șapte astfel de indicatoare, acoperind toate costurile.

Cu toate acestea, consiliul local a amânat inițial emiterea autorizației, iar apoi AfD a propus interzicerea instalării de panouri memoriale. Inițiativa a fost justificată de faptul că sub picioarele trecătorilor se aflau plăci cu numele victimelor.

Administrația orașului s-a opus interdicției „pietrelor de poticnire”. Aceștia au susținut, în special, că memoria victimelor nazismului ar trebui să rămână vizibilă în spațiile urbane de zi cu zi.

Administrația orașului a menționat, de asemenea, că legătura plăcilor memoriale cu locurile reale în care au trăit și au lucrat victimele nazismului este o parte importantă a conceptului de „pietre de poticnire”.

Administrația Heidenau consideră că memorialul de la Cimitirul Nord poate completa „pietrele de poticnire”, dar nu le poate înlocui.

Comitetul Internațional Auschwitz a criticat decizia consiliului orașului Heidenau, vicepreședintele executiv al organizației, Christoph Heubner, numind participarea deputaților CDU la adoptarea inițiativei, alături de AfD, un „scandal”.