Vântul bate mai tare în regiunile sud-estice, iar maximele pornesc de la 18 grade în estul Transilvaniei și ajung la 25 de grade în Banat, în Crișana și în vestul Olteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se anunță o zi destul de frumoasă, cu atmosferă însorită și un vânt cam insistent. Temperaturile ajung la 23 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem tot soare și vreme bună. Vântul are intensificări și ajunge la viteze de 55 de km/h, iar la amiază maximele ating 22...23 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă puțin în zona montană, dar asta se întâmplă după orele prânzului. În rest, găsim atmosferă însorită, un vânt activ și temperaturi de până la 22 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem cer senin în cea mai mare parte a zilei. Vântul adie plăcut, iar maximele rămân la valori similare cu cele de ieri. La Satu Mare vor fi în jur de 23 de grade.

În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă: Nu prea vedem norii, nici vântul nu pune probleme, iar temperaturile se mențin în limitele normale. Se vor înregistra 24, chiar 25 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde avem și un cod galben de ceață densă, valabil până la ora 09. Apoi iese soarele, iar în vestul provinciei se ating 21...22 de grade. După-amiază, pe la munte se înnorează și cresc șansele de ploaie.

În Oltenia soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Doar pe la deal și pe la munte e posibil să picure trecător, în a doua parte a zilei. Maximele ajung la 25 de grade în vestul regiunii.

Cam la fel va fi vremea și în sudul țării: soare pe la câmpie, ceva înnorări și condiții de ploaie în regiunile deluroase și montane. Vântul este destul de activ în unele zone, iar temperaturile urcă până la 24 de grade în Lunca Dunării.

Vremea azi în București

În București se anunță o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și un vânt insistent, care suflă cu viteze de 40 de km/h. După prânz termometrele vor indica în jur de 24 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu minime de 11 grade în centrul orașului și 9 grade la periferie.

Și la munte avem vreme destul de bună, chiar dacă, după-amiază, în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, s-ar putea să plouă slab. Peste noapte, în Carpații de Curbură se pornește vântul, iar temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei.