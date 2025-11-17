Târg de adopții la Timișoara. Zeci de căței și pisici și-au căutat casă înaintea iernii. „Le-as lua pe toate daca aș putea”

17-11-2025 | 08:07
Se apropie iarna și mai multe suflete nevinovate au nevoie de un cămin. La Timișoara, zeci de pisici și căței – aduși la un târg de adopții – au așteptat cuminți să fie aleși de familii iubitoare.

Emanuela Băluș

Reprezentanții asociațiilor de profil spun că rata abandonului crește de la an la an. La acest târg de adopții, șapte asociații care se ocupă de salvarea animalelor au adus 40 de căței și 13 pisicuțe, în speranța că le vor găsi familii.

Cristina Ciobanu, voluntar asociație:Sperăm să-i adopte pe acești căței, chiar merită o casă. El a fost găsit pe câmp, a fost lăsat într-o cutie, cu frățiorii și surorile lui.”

Fată:Le-aș lua pe toate acasă, dacă aș putea. Ar fi cel potrivit. E drăguț și cuminte.”

Doi tineri au plecat acasă cu un pui de două luni. Mambo a fost abandonat împreună cu frații săi.

Rasi
O grădină zoo le cere localnicilor să își dea animalele de companie ca să hrănească râșii. „Nimic nu se iroseşte”

Cuplu:Dragoste la prima vedere. L-am văzut așa blând și drăguțel și parcă ne chema. Am avut un cățeluș și, din păcate, a murit, și ne-am dorit tare mult să avem încă unul.”

Animalele adulte așteaptă cel mai mult

De obicei, pentru câinii maturi se găsește cel mai greu o familie. Este și cazul acestui blănos creț.

Mihaela Graure, reprezentantă a unei asociații: „De un an și ceva tot încercăm să-i găsim familie. Seamănă cu ceva mioritic, dar nu prea are caracter de mioritic. Mioriticii sunt foarte posesivi și, de obicei, se atașează de o singură persoană. Ea e foarte iubitoare.”

Yin și Yang sunt frați și au patru luni. Pisoii – abandonați la marginea unui drum – dorm numai îmbrățișați. De aici și numele.

Femeie:Eu caut două pisicuțe micuțe pentru tatăl meu și pentru mămica mea. Au o anumită vârstă și deja este timpul să aibă pe cineva alături de ei, e iarnă.”

Claudia Țârlea, organizator târg de adopții:Din păcate, nu facem față cererilor de preluare, pentru că în fiecare zi telefoanele noastre sună: cineva a găsit, cineva are nevoie pentru câine.”

Deși adopțiile merg greu, reprezentanții asociațiilor spun că fac o selecție a celor care doresc un animăluț, pentru a evita abandonul repetat.

