Românii fug de ger. Vacanțele exotice de iarnă, în creștere cu 20%. Destinațiile care atrag tot mai mulți turiști

În timp ce meteorologii vin cu vești despre ger și ninsori, mulți români visează la plaje exotice cu nisip cald și scufundări în ape turcoaz.

Numărul celor care își vor petrece vacanța de iarnă în locuri pline de soare a crescut cu aproape 20% anul acesta față de 2024. În topul preferințelor sunt destinații din Asia, unde Crăciunul vine cu 25 de grade Celsius.

Pentru prima călătorie în afara Europei, Monica și Marian s-au orientat spre Thailanda. Au achitat în avans doar biletul de avion.

Monica: „Este destinația perfectă în primul rând pentru că este ieftină. La cină cheltuim în general între 70 și 100 lei.”

Datele oferite de o platformă pentru zboruri arată că numărul românilor care merg în sezonul rece la căldură este vizibil mai mare ca anul trecut. Prețul mediu al biletului de avion se ridică la 454 de euro de persoană, cu 5% mai mare ca în 2024.

Țările din zona caldă a Asiei sunt în topul preferințelor, iar agențiile au oferte care includ transport, cazare și masă.

Cosmina Vultur, managerul unei agenții de turism: „Anul acesta avem solicitări pentru Thailanda, Bali, Republica Dominicană. Pentru Thailanda, avem prețuri începând de la 1400, 1300 de euro de persoană. Dacă alegem perioada sărbătorilor Crăciun-Revelion prețurile sunt puțin mai mari, undeva la 2.000 de euro de persoană.”

Cea mai spectaculoasă creștere a vânzărilor de bilete de avion s-a înregistrat pentru Shanghai, în China: cu 254% mai multe anul acesta față de cel precedent, arată platforma. Urmează Manila, din Filipine, și Singapore.

Daniela Chovancova, reprezentantul unei platforme de rezervări: „Oamenii nu se tem să călătorească acolo. Ei știu că, odată ajunși, aceste țări sunt destul de sigure, accesibile, iar cultura este uimitoare, ceea ce sporește atractivitatea.”

Datele arată că durata medie a sejururilor este de 13 zile, iar rezervările pentru zborurile către destinațiile calde se fac, de regulă, cu o lună și jumătate înaintea plecării.

