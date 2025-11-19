Cauciucurile de iarnă devin obligatorii în anumite condiții. Ce spune legea rutieră în 2025 și de ce apar anual confuzii

19-11-2025 | 10:27
Cauciucuri de iarnă
Shutterstock

Cauciucurile de iarnă devin obligatorii doar în condiții de gheață și polei și nu se raportează, legal, la perioada calendaristică a iernii. Legislația rutieră nu s-a schimbat.

Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”.

Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate. Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită dată, ci doar legat de prezența gheții și a zăpezii pe drumul pe care rulează. Orice anvelopă este considerată „de iarnă” dacă are inscripțiile M, S (mud and snow, noroi și zăpadă).

Registrul Auto Român (RAR) a emis o clarificare fermă, după valul de dezinformări din ultimele zile: singura obligație legală a șoferilor români în sezonul rece este să aibă anvelope marcate cu literele M+S (sau M.S., M&S) atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Ce spune legea rutieră, exact (OG 5/2011):

- NU există o dată fixă (ex. 1 noiembrie) de la care trebuie montate anvelopele de iarnă.

- NU contează denumirea comercială „all-season”, „all-weather” sau „4 sezoane”.

- Contează doar marcajul M+S + simbolul fulg de nea (opțional, dar recomandat).

- Dacă anvelopele au M+S → ești 100% în legalitate pe drum cu zăpadă/polei.

- Dacă NU ai M+S → amendă clasa a IV-a: 2.178 – 4.840 lei + reținerea certificatului de înmatriculare până la intrarea în legalitate.

Ce NU este obligatoriu prin lege (contrar miturilor):

- Nisip în portbagaj

- Lopată

- Lanțuri antiderapante

- Sac de sare

- Covorașe antiderapante

Recomandări RAR (nu sunt însă obligații legale):

- Verifică anul fabricației (DOT) – anvelopele mai vechi de 5–6 ani își pierd proprietățile chiar dacă profilul e ok.

- Adâncimea minimă a profilului: 4 mm pentru iarnă (sub 4 mm scade drastic aderența).

- La temperaturi sub 7–8°C, chiar și pe asfalt uscat, anvelopele de iarnă sunt mai sigure decât cele de vară (rămân moi, nu se întăresc).

- Anvelopele all-season de calitate (ex. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2) cu M+S + fulg de nea sunt o soluție excelentă pentru România.

De ce apar confuzii anual

Pentru că în alte țări (Austria, Germania, Croația, Slovenia) există perioade obligatorii pentru anvelopele de iarnă (ex. 1 nov – 15 apr) și/sau cerința lanțurilor în anumite zone. În România, legea este mai permisivă, dar și mai precisă: doar când drumul e efectiv acoperit cu zăpadă/gheață/polei.

„Dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei anvelopele marcate cu literele M și S, nu se aplică sancțiuni!” concluzionează Registrul Auto Român.

