Studiu: 96% din jucăriile din China nu sunt conforme cu normele UE. Pericolele pe care le pot ascunde

Suntem în plină campanie de reduceri și în pragul sărbătorilor de iarnă, așa că multă lume caută jucării, costume de super-eroi și accesorii pentru copii.

Autoritățile atrag însă atenția că site-urile din China ne ispitesc cu prețuri mici și multe produse periculoase. Cel mai recent studiu arată că 96% dintre jucării nu se aliniază cu regulile europene.

Pe platforma europeană pentru protecția consumatorului apar aproape 5.000 de alerte pentru jucării periculoase.

Printre acestea se numără păpuși din plastic care conțin substanțe dăunătoare, iepurași de pluș cu baterii ușor inflamabile, haine de prințesă și sirenă din materiale care se pot aprinde ușor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele mai multe jucării cumpărate de pe platformele asiatice pun în pericol sănătatea și siguranța copiilor, spun oficialii Uniunii Europene. Piesele mici pot fi înghițite sau inhalate și expun copiii la pericol de sufocare. Altele au acces direct la baterii sau substanțe chimice periculoase.”

Studii recente: 96% dintre jucării sunt neconforme cu normele UE

Potrivit unui studiu recent, 96% dintre jucăriile vândute pe platformele din Asia sunt neconforme cu cerințele europene, iar 86% dintre acestea sunt chiar periculoase.

Sorin Mierlea, președinte Infocons: „Problema este că în momentul în care o autoritate din cadrul UE identifică astfel de produse ca neconforme, ele trebuie delistate și distruse, dar foarte multe platforme din afacerea UE nu respectă legislația. Copiii, în general, au tendința să ducă la gură jucăriile, astfel contactul prin saliva, transpirație, mâini poate să fie foarte periculos, cu vopseluri care conțin plumb sau plasticuri care conțin bisfenol.”

Potrivit platformei Euroconsumers, în cazul produselor TEMU, 26 din 27 au fost considerate neconforme și niciunul din produsele vândute de Shein nu a îndeplinit standardele de testare.

Prețurile mici pot ascunde riscuri mari

Este important să înțelegem eticheta lucrurilor pe care le cumpărăm și să nu ne încânte doar prețul.

Cristi Movilă, președinte ARMO: „De foarte multe ori apar capcane. În momentul în care produsul e prea ieftin să fie adevărat, sau oferta e prea bună să fie adevărată, așa este. Oferta e prea bună să fie adevărată! Adică nu este adevărată. Undeva, un cost este ascuns, este făcut un rabat la calitate, sau sunt făcute anumite compromisuri.”

Peste 250.000 de colete din afacerea Uniunii Europene intră zilnic în România. În perioada reducerilor și înainte de sărbători, numărul acestora crește.

Conform rapoartelor europene, Temu a ajuns la 115 milioane de utilizatori lunari anul acesta, iar Shein a raportat în jur de 145 milioane.

