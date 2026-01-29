Adolescentul, a cărui identitate nu poate fi făcută publică, și-a recunoscut fapta joi, în fața Curții Coroanei din Birmingham. Leo se îndrepta spre casă de la școala sa din Yardley Wood, Birmingham, când a fost înjunghiat în abdomen, pe 21 ianuarie 2025, scrie BBC.

La doar 12 ani, se crede că este cea mai tânără victimă a criminalității cu arme albe din regiunea West Midlands. Mai mulți trecători au încercat să îl ajute după ce a fost găsit pe o alee de lângă un râu, într-un parc, și au sunat la serviciile de urgență, însă Leo a murit ulterior la spital.

Băiatul făcea doar 10 minute până acasă

Familia sa a declarat că băiatul parcurgea un traseu de doar 10 minute până acasă, iar poliția a precizat că acesta vorbea la telefon cu un prieten, stabilind să se întâlnească lângă un anumit copac din Parcul Trittiford Mill.

Prietenul a ajuns la locul stabilit, însă Leo nu a mai apărut. Familia sa de plasament l-a descris drept „cel mai dulce și mai bun băiat, care îi punea pe ceilalți înaintea sa”.

Inculpatul, care avea 14 ani la momentul înjunghierii, a pledat vinovat și pentru două capete de acuzare de vătămare corporală gravă cu intenție și pentru o agresiune soldată cu vătămare corporală, în urma unor atacuri separate asupra a trei femei în vârstă.

Potrivit Parchetului, victimele au fost împinse la pământ, lovite și au suferit răni grave. Anchetatorii au descoperit că arma crimei fusese aruncată într-un râu din apropiere, iar adolescentul a pledat vinovat și pentru deținerea unui obiect tăietor-înțepător.

Ce le-a spus prima oară polițiștilor

De asemenea, ancheta a arătat că autorul a rămas la locul crimei și a vorbit cu polițiștii, pretinzând în mod fals că l-ar fi găsit întâmplător pe Leo grav rănit pe malul râului Cole.

Poliția consideră că Leo nu avea nicio legătură cu atacatorul său și că a fost victima unui atac complet aleatoriu și neprovocat.

În timpul audierilor, băiatul nu a arătat remușcări și nu a oferit nicio explicație, răspunzând doar „fără comentarii” la întrebările despre crimă și atacurile anterioare, au precizat anchetatorii.

Pledările de vinovăție au fost formulate la peste șase luni după ce procesul fusese amânat pentru a permite experților psihiatri să îl evalueze pe inculpat.

Judecătorul a anunțat că sentința va fi pronunțată pe 10 februarie, iar până atunci tânărul de 15 ani va rămâne în detenție într-un centru pentru minori.

La locul crimei au fost depuse flori și mesaje scrise, unele dintre ele spunând că Leo a fost „iubit de mulți oameni” și că „viețile noastre nu vor mai fi la fel fără tine”.

În cadrul audierii, adolescentul a negat și alte acuzații de agresiune, din 22 octombrie 2024 și 29 decembrie 2024, referitoare la alte două victime, iar aceste capete de acuzare au fost lăsate la dosar.

