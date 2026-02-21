Se circulă cu dificultate, mai ales în porțiunile unde zăpada proaspătă ascunde straturi vechi de gheață.

Corespondent PROTV: „S-a depus un nou strat de zăpadă de aproximativ 10 cm pe stratul depus zilele trecute, care încă nu s-a topit, însă meteorologii avertizează că va ninge pe tot parcursul zilei, așa că stratul de zăpadă ar putea ajunge și la 15 cm. Vântul bate și acum cu putere, pe alocuri rafalele ajung și la 55 km/h, este și destul de frig în Capitală. Acum sunt -3°, însă temperatura resimțită este de -7°. Vântul, la fel ca zilele trecute, a creat pe alocuri probleme. Pompierii au intervenit pe tot parcursul nopții, dar și în această dimineață au căzut mai mulți copaci pe șosele. În acest moment se circulă cu dificultate și asta pentru că stratul se depune foarte rapid, chiar și acolo unde se intervine. Aproape 400 de utilaje de deszăpezire au fost scoase, potrivit primăriei, dar și foarte mulți muncitori. Cât despre transportul public, reprezentanții STB au transmis că se circulă pe toate liniile și momentan nu sunt probleme. Recomandarea pentru șoferi este să păstreze distanța și asta pentru că vizibilitatea este sub 100 m, să adapteze în permanență condițiile, să adapteze viteza la condițiile de drum, să circule prudent, să se asigure că mașinile sunt echipate corespunzător și să pornească la drum doar dacă este vreo urgență.”

Mai multe sectoare de drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).﻿

Sâmbătă, în jurul orei 12:00, niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulaţiei sau restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice, a precizat instituţia.

În schimb, sunt închise circulaţiei următoarele drumuri: DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 şi km 23+36, Bărăganul (judeţul Brăila) - Ţăndărei (judeţul Ialomiţa), DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 şi km 127+573, Islaz (judeţul Ilfov) - Călăraşi ( judeţul Călăraşi) şi DN2C, pe sectorul cuprins între km 12+000 şi km 79+400, Smeeni - Ialomiţa (judeţul Ialomiţa).

CNAIR a informat că au fost ridicate restricţiile de tonaj pe mai multe drumuri naţionale: DN22 Măcin - Mihai Viteazu, sectorul cuprins între km 99+000 - km 283+000; DN22D Măcin - Ciucurova, sectorul cuprins între km 0+000 - km 81+325 şi DN22A Cataloi - Hârşova, sectorul cuprins între km 0+000 şi km 85+925.

Restricţii de 3,5 tone sunt aplicate pe: DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 - km 42+330, Albeşti Paleologu (judeţul Prahova) - Urziceni (judeţul Ialomiţa); DN21, pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Vizuru (judeţul Brăila) - Slobozia (judeţul Ialomiţa) şi DN2C, pe sectorul cuprins între km 0+000 şi km 79+400, Costeşti (judeţul Buzău) - Smeeni (judeţul Buzău).

Restricţii de 7,5 tone sunt aplicate pe: DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 şi km 43+000, Lehliu-Gară - Drajna Noua (judeţul Călăraşi), DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 şi km 59+000, Frumusani - Oltenita (judeţul Călăraşi), DN22, pe sectorul cuprins între km 99+000 şi km 171+135, Tulcea - Măcin, DN22, pe sectorul cuprins între km 178+665 şi km 283+300, Lumina - Mihai Viteazul (judeţul Constanţa), DN 22A, pe sectorul cuprins între km 0+000 şi km 85+925, Cataloi - Hârşova, (judeţul Constanţa), DN22D, pe sectorul cuprins între km 0+000 şi km 85+325, Măcin - Caigagia (judeţul Tulcea).

„În intervalul 20.02.2026, ora 18:00 - 21.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acţionat cu 883 de utilaje şi a răspândit 3185 tone de material antiderapant şi 5 tone clorură de calciu. Recomandăm şoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condiţiile meteo şi eventualele restricţii de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare şi climatizare şi să îşi adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanenţă o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule", se arată în comunicatul CNAIR.