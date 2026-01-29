„Am dispus realizarea unui studiu al cadrului legal care ar permite accesul la acestea numai începând de la o vârstă adecvată”, a declarat pe X „ministrul” local responsabil cu tehnologiile informaţiei, Nara Lokesh.

„De asemenea, am invitat principalele platforme, precum Meta, X, Google şi Sharechat (...) să analizeze cele mai bune practici în vigoare”, a adăugat el.

Printre alte preocupări, Lokesh a menţionat şi situaţia femeilor „confruntate în permanenţă cu abuzuri online”. „Nu putem ignora acest lucru”, a insistat el.

Statul Goa (vest) studiază aceeaşi interdicţie.

Aproape un miliard de persoane au acces la internet în cea mai populată ţară de pe planetă - cu aproape 1,5 miliarde de locuitori - potrivit statisticilor guvernului indian, dintre care mulţi copii prin intermediul telefoanelor mobile ale părinţilor lor.

Prezentat joi în Parlamentul federal din New Delhi, documentul guvernamental care prefigurează următorul proiect de lege bugetară menţionează, de asemenea, ideea unei legi care să reglementeze accesul minorilor la ecrane.

„Este posibil să se instituie măsuri care să limiteze accesul în funcţie de vârstă, într-o perioadă în care cei mai tineri sunt din ce în ce mai vulnerabili la utilizarea compulsivă şi la conţinutul violent” al reţelelor, se arată în acest document.

În decembrie, Australia a interzis utilizarea reţelelor sociale minorilor sub 16 ani, iar deputaţii francezi au votat luni un proiect de lege care introduce aceeaşi interdicţie pentru toţi cei sub 15 ani.

