Biata femeie trecuse recent printr-un eveniment șocant: a fost violată de un localnic de 16 ani.

Cei doi locuiau într-o casă sărăcăcioasă, din localitatea Comarna, județul Iași. Niciunul dintre ei nu avea un loc de muncă și vecinii spun că se certau foarte des.

Reproșuri încheiate cu o crimă

În decembrie, femeia a trecut printr-o traumă gravă. A fost violată de un băiat de 16 ani, vecin din sat. Tânărul este acum în arest peventiv. De atunci, scandalurile din cuplu s-au întețit. Ultimele reproșuri s-au încheiat cu o crimă.

Ionela Gîmbuță, prim-procuror adjunct PT Iași: Inculpatul a lovit-o cu un obiect contondent pe concubina sa provocându-i traumatism toraco-abdominal cu ruptura de splină, fracturi costale leziuni care au dus la decesul victimei. Victima a fost găsită a doua zi de fiul său.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 47 de ani și-ar fi lovit partenera cu un lemn. În ciuda violențelor frecvente din familie, nu au existat ordine de protecție sau anchete sociale, spun autoritățile locale. Femeia avea 4 copii din relații anterioare.

Rudele suspectului susțin că bărbatul era renumit pentru agresivitate.

Văr: Eu am mai scos-o odată de la el, când o bătea mai jos de casă, cu șuturile în față, beau amândoi. Se certau continuu. Am înțeles ca a desfigurat-o la față și o lăsase în capăt, aici, el avea un comportament agresiv.

Bărbatul este în arest preventiv și va fi cercetat pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 25 de ani de inchisoare.

