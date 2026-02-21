Kathryn Shiber, fost analist la Centerview Partners, a dat în judecată prestigioasa firmă de consultanță din New York pentru discriminare pe criterii de dizabilitate, în temeiul legislației federale și statale, după ce a fost concediată în 2020, scrie CNBC TV.

La scurt timp după ce s-a alăturat firmei, Centerview i-a acordat un interval garantat de nouă ore de somn pe noapte pentru a gestiona o tulburare de dispoziție și anxietate diagnosticată.

În schimb, ea a fost de acord să rămână disponibilă pentru muncă în orice alt moment, șapte zile pe săptămână.

La sfârșitul lunii august 2020, Kathryn Shiber s-a deconectat de la instrumentele de lucru după miezul nopții, fără să îi anunțe pe cei doi bancheri seniori cu care lucra la un proiect.

La mai puțin de trei săptămâni de la implementarea acestui aranjament, Shiber a fost concediată în timpul unui apel video. Ea susține că directorul operațional al firmei a criticat-o pentru faptul că a aplicat pentru un post de analist financiar, deși avea nevoie de odihnă constantă. Procesul cu juriu, în instanța federală din New York, este programat să înceapă săptămâna viitoare.

„O soluție pe termen scurt”

Procesul are loc pe fondul preocupărilor de lungă durată legate de condițiile de muncă din sectorul bancar de investiții. În 2021, analiștii de la Goldman Sachs au distribuit o prezentare internă care descria programul epuizant și lipsa de somn din timpul pandemiei, ceea ce a determinat mai multe firme să introducă măsuri precum limitarea orelor de lucru și protejarea timpului liber din weekend.

Shiber solicită plata salariilor restante, veniturile pe care le-ar fi putut obține în anii următori, precum și daune suplimentare. Ea susține că concedierea i-a distrus definitiv cariera în domeniul bancar de investiții.

Centerview a susținut că bancherii juniori de pe Wall Street sunt așteptați să lucreze ore lungi și adesea imprevizibile. În documentele depuse la instanță, firma a afirmat că intervalul de somn de nouă ore a fost gândit ca o soluție pe termen scurt și că nicio acomodare rezonabilă nu i-ar fi permis lui Shiber să își îndeplinească atribuțiile dacă avea nevoie de opt până la nouă ore de somn constant în fiecare noapte.

O problemă-cheie în proces va fi dacă disponibilitatea pe timpul nopții este cu adevărat esențială pentru acest tip de muncă sau doar o normă adânc înrădăcinată în industrie. Experți juridici citați în raport au remarcat că procesele de discriminare pe criterii de dizabilitate sunt rareori judecate de un juriu.