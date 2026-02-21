Horoscop 22 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să apelați la resursele financiare

Vibrația zilei este 4 și familia are nevoie de noi. Și noi de ea.
Horoscop 22 februarie 2026 – PEȘTI
Pareți mai comunicativi și o să puteți repara o relație care înghețase, dacă stați de vorbă să vedeți ce n-a mers, de ce și cum v-ați putea recomanda, dacă vă iubiți. Poate vă duceți la o ceremonie, se căsătoresc prieteni sau rude, sau o să fiți invitați la un botez.
Horoscop 22 februarie 2026 – BERBEC
Poate se adună grupul de altădată să puneți umărul la organizarea unui eveniment de anvergură, e ceva important. O să apelați la resursele financiare – de rezervă, ca să dați o raită prin împrejurimi sau să ieșiți cu prietenii la masă, în oraș.
Horoscop 22 februarie 2026 – TAUR
O stare de bună dispoziție poate pentru că vine cineva pe la voi, poate faceți o tratatie, sărbătoriți ceva și o să vă întrețineți, de minune, cu musafirii. Vi se lansează tot felul de invitații pe la mondenități și o să vă alegeți preferații, că n-o să puteți onora toate invitațiile.
Horoscop 22 februarie 2026 – GEMENI
O să puteți da o fugă prin țară, pe la prieteni, rude, ca să stați la o parolă, să vă rupeți de stresul cotidian și să primiți un impuls emoțional ca să mergeți mai departe. Se poate să luați parte la un eveniment festiv și poate apare și o ofertă de job sau colaborare.
Horoscop 22 februarie 2026 – RAC
Poate-i invitați pe apropiați să treacă pe la voi, la o cafea, dacă nu aveți chef să ieșiți pe-afară, și o să petreceți timpul liber plăcut. Încă vă mai gândiți dacă să faceți pasul cel mare spre căsătorie, dacă n-ați legalizat relația, și o să vă așezați la casa voastră.
Horoscop 22 februarie 2026 – LEU
Se poate să primiți o invitație – de protocol, la o premieră, ceremonie, vernisaj, ceva care o să vă bucure, că e onorant. Noutăți! Află cine v-a dus dorul și cu cine o să vă vedeți în curând, că aveți multe de împărțit.
Horoscop 22 februarie 2026 – FECIOARA
Poate mai lăsați și voi trebaluitul pe-acasă și mai ieșiți pe-afară cu prietenii, luați pulsul societății, mai vizitați un târg, o expoziție. Răspunsul pe care-l așteptați de la cineva drag sosește și o să vă țină inima la loc, că relația poate continua.
Horoscop 22 februarie 2026 – BALANȚA
Se poate să prindeți din zbor o idee de afaceri la o reuniune mondena și să se lege frumos lucrurile, ca să lansați la apă un proiect. E posibil să faceți cunoștință cu cineva în care o să vă regăsiți ca fel de a fi și să construiți o relație, dacă vă doriți.
Horoscop 22 februarie 2026 – SCORPION
E cineva care tot încearcă să ajungă la sufletul vostru și dacă pareți mai deschiși, că v-ați convins că merită, o să vă vedeți mai des. Poate revine cineva cu o ofertă de colaborare și vă gândiți până mâine dacă vă încumetați sau nu.
Horoscop 22 februarie 2026 – SĂGETĂTOR
Aveți chef de ieșit pe-afară și-i luați și pe prieteni, poate dați o fugă prin țară să le faceți o vizită unor cunoștințe care v-au tot chemat. Se poate să vă invite cineva la masă, sunt lucruri importante de discutat și o să aveți parte de surprize.
Horoscop 22 februarie 2026 – CAPRICORN
Poate are loc o masă festivă, sărbătoriți o revedere după zeci de ani de la școală sau de la o căsătorie și o să fie emoționant. O reuniune cu prieteni de care v-a fost dor și poate aveți o preocupare comună pe care o reluați.
Horoscop 22 februarie 2026 – VĂRSĂTOR
O surpriză din partea cuiva care vrea să vă mulțumească pentru un gest făcut cândva și o să se consolideze relația. E posibil să vă implicați într-o competiție și să ieșiți învingători, că sunteți în formă.