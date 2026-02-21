Horoscop 22 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să apelați la resursele financiare

Horoscop 22 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vibe pozitiv. E de profitat de timpul liber ca să ne refacem forțele, să ne vedem și cu prietenii, cu rudele, ca să consolidăm relațiile și să ne fie bine împreună.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și familia are nevoie de noi. Și noi de ea.

Horoscop 22 februarie 2026 – PEȘTI

Pareți mai comunicativi și o să puteți repara o relație care înghețase, dacă stați de vorbă să vedeți ce n-a mers, de ce și cum v-ați putea recomanda, dacă vă iubiți. Poate vă duceți la o ceremonie, se căsătoresc prieteni sau rude, sau o să fiți invitați la un botez.

Horoscop 22 februarie 2026 – BERBEC

Poate se adună grupul de altădată să puneți umărul la organizarea unui eveniment de anvergură, e ceva important. O să apelați la resursele financiare – de rezervă, ca să dați o raită prin împrejurimi sau să ieșiți cu prietenii la masă, în oraș.

Horoscop 22 februarie 2026 – TAUR

O stare de bună dispoziție poate pentru că vine cineva pe la voi, poate faceți o tratatie, sărbătoriți ceva și o să vă întrețineți, de minune, cu musafirii. Vi se lansează tot felul de invitații pe la mondenități și o să vă alegeți preferații, că n-o să puteți onora toate invitațiile.

Horoscop 22 februarie 2026 – GEMENI

O să puteți da o fugă prin țară, pe la prieteni, rude, ca să stați la o parolă, să vă rupeți de stresul cotidian și să primiți un impuls emoțional ca să mergeți mai departe. Se poate să luați parte la un eveniment festiv și poate apare și o ofertă de job sau colaborare.

Horoscop 22 februarie 2026 – RAC

Poate-i invitați pe apropiați să treacă pe la voi, la o cafea, dacă nu aveți chef să ieșiți pe-afară, și o să petreceți timpul liber plăcut. Încă vă mai gândiți dacă să faceți pasul cel mare spre căsătorie, dacă n-ați legalizat relația, și o să vă așezați la casa voastră.

Horoscop 22 februarie 2026 – LEU

Se poate să primiți o invitație – de protocol, la o premieră, ceremonie, vernisaj, ceva care o să vă bucure, că e onorant. Noutăți! Află cine v-a dus dorul și cu cine o să vă vedeți în curând, că aveți multe de împărțit.

Horoscop 22 februarie 2026 – FECIOARA

Poate mai lăsați și voi trebaluitul pe-acasă și mai ieșiți pe-afară cu prietenii, luați pulsul societății, mai vizitați un târg, o expoziție. Răspunsul pe care-l așteptați de la cineva drag sosește și o să vă țină inima la loc, că relația poate continua.

Horoscop 22 februarie 2026 – BALANȚA

Se poate să prindeți din zbor o idee de afaceri la o reuniune mondena și să se lege frumos lucrurile, ca să lansați la apă un proiect. E posibil să faceți cunoștință cu cineva în care o să vă regăsiți ca fel de a fi și să construiți o relație, dacă vă doriți.

Horoscop 22 februarie 2026 – SCORPION

E cineva care tot încearcă să ajungă la sufletul vostru și dacă pareți mai deschiși, că v-ați convins că merită, o să vă vedeți mai des. Poate revine cineva cu o ofertă de colaborare și vă gândiți până mâine dacă vă încumetați sau nu.

Horoscop 22 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Aveți chef de ieșit pe-afară și-i luați și pe prieteni, poate dați o fugă prin țară să le faceți o vizită unor cunoștințe care v-au tot chemat. Se poate să vă invite cineva la masă, sunt lucruri importante de discutat și o să aveți parte de surprize.

Horoscop 22 februarie 2026 – CAPRICORN

Poate are loc o masă festivă, sărbătoriți o revedere după zeci de ani de la școală sau de la o căsătorie și o să fie emoționant. O reuniune cu prieteni de care v-a fost dor și poate aveți o preocupare comună pe care o reluați.

Horoscop 22 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

O surpriză din partea cuiva care vrea să vă mulțumească pentru un gest făcut cândva și o să se consolideze relația. E posibil să vă implicați într-o competiție și să ieșiți învingători, că sunteți în formă.

