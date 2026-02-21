Horoscop 22 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să apelați la resursele financiare

Vibrația zilei este 4 și familia are nevoie de noi. Și noi de ea.

Horoscop 22 februarie 2026 – PEȘTI

Pareți mai comunicativi și o să puteți repara o relație care înghețase, dacă stați de vorbă să vedeți ce n-a mers, de ce și cum v-ați putea recomanda, dacă vă iubiți. Poate vă duceți la o ceremonie, se căsătoresc prieteni sau rude, sau o să fiți invitați la un botez.

Horoscop 22 februarie 2026 – BERBEC

Poate se adună grupul de altădată să puneți umărul la organizarea unui eveniment de anvergură, e ceva important. O să apelați la resursele financiare – de rezervă, ca să dați o raită prin împrejurimi sau să ieșiți cu prietenii la masă, în oraș.

Horoscop 22 februarie 2026 – TAUR

O stare de bună dispoziție poate pentru că vine cineva pe la voi, poate faceți o tratatie, sărbătoriți ceva și o să vă întrețineți, de minune, cu musafirii. Vi se lansează tot felul de invitații pe la mondenități și o să vă alegeți preferații, că n-o să puteți onora toate invitațiile.

Horoscop 22 februarie 2026 – GEMENI

O să puteți da o fugă prin țară, pe la prieteni, rude, ca să stați la o parolă, să vă rupeți de stresul cotidian și să primiți un impuls emoțional ca să mergeți mai departe. Se poate să luați parte la un eveniment festiv și poate apare și o ofertă de job sau colaborare.