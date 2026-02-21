Ele vor fi prezentate sâmbătă magistraților cu propunere de arestare preventivă, anunță Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Femeile, cu vârste între 54 și 58 de ani, sunt bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare. Anchetatorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au stabilit că, din octombrie 2024 până în ianuarie 2026, angajatele primăriei falsificau semnăturile solicitanților de ajutoare de incalzire de ajutoare și încasau banii în numele acestora.

Modus operandi: semnături contrafăcute și bani însușiți

Grupul ar fi operat astfel: falsificau înscrisuri pentru cereri de ajutoare, în numele unor persoane îndreptățite sau nu, care nu formulaseră niciodată astfel de demersuri. Pe statele de plată, contrafăceau semnăturile „solicitanților" și își însușeau sumele.

Prejudiciul estimat: 279.560 de lei, bani achitați de instituție în perioada 2024–2026.