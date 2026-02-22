Witkoff a spus, într-un interviu acordat FOX News, că Ucraina și Rusia sunt angajate într-un „război prostesc” pentru teritoriu.

„Știți, toată lumea folosește cuvântul «demnitate». Dar ce vă aduce demnitatea dacă aveți atâtea victime? Ei [Ucraina și Rusia – n.r.] nu par să vrea cu adevărat să se lupte între ei, și nu cred că o fac”, a spus Witkoff, citat de Ukrainska Pravda.

El a sugerat că principala dificultate în atingerea păcii se află „la nivelul conducerii” celor două state.

„Noi, Jared [Kushner / consilierul și ginerele lui Trump - n.r.] și cu mine, suntem optimiști că – am prezentat ambelor părți câteva propuneri care le vor apropia în următoarele trei săptămâni și poate chiar vor duce la o întâlnire la nivel înalt între Zelenski și președintele Putin”, a adăugat Witkoff.

Totodată, Witkoff nu a exclus posibilitatea ca Donald Trump să participe la o astfel de întâlnire, dar a adăugat că președintele SUA „nu dorește să participe la o întâlnire decât dacă simte că poate duce la bun sfârșit acest lucru și obține cel mai bun rezultat”.

„Și el are în mod unic puterea de a face acest lucru. Așadar, sperăm că veți auzi vești bune în următoarele săptămâni”, a adăugat trimisul special.