Pentru această ocazie, instituția a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I: cu 100.000 de lei la Loto 6/49, cu 50.000 de lei la Joker și cu 25.000 de lei la Loto 5/40.

Numerele câștigătoare de duminică, 22 februarie

Loto 6/49:

Noroc: Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,94 milioane de lei (aproximativ 969.600 de euro).

La Joker, reportul la categoria I este de peste 53,5 milioane de lei (mai mult de 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a depășește 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I trece de 920.000 de lei (peste 180.600 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report de peste 54.200 de lei.

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.