Închiderea temporară coincide cu prezența mai multor aeronave militare americane pe Aeroportul „Vasil Levski” și la baza aeriană Vrazhdebna din apropiere. Printre acestea se numără avioane de realimentare în aer Boeing KC-135R/T Stratotanker aparținând celei de-a 6-a Aripi de Realimentare Aeriană de la baza MacDill din Florida, precum și un avion de transport C-130 Hercules dislocat de la baza NATO din Ramstein, notează Novinite.

Observatorii au remarcat o intensificare a mișcărilor aeronavelor americane prin Bulgaria încă de la mijlocul lunii ianuarie.

Ministerul bulgar al Apărării a confirmat că aeronavele aparțin Forțelor Aeriene ale SUA și a precizat că dislocarea lor este legată de activitățile NATO de „vigilentă sporită”, fiind detașat și personal pentru deservirea acestora. Ambasada SUA la Sofia a oferit o explicație similară. Oficialii nu au furnizat detalii operaționale, subliniind că astfel de informații nu sunt, de regulă, făcute publice.

În mediul online au circulat speculații potrivit cărora mișcările acestor aeronave ar avea legătură cu posibile acțiuni americane vizând Iranul, pe fondul unei consolidări mai ample a prezenței aeriene și navale a SUA în Orientul Mijlociu. Potrivit datelor de monitorizare internațională, avioanele-cisternă de tip KC-135 joacă un rol esențial în extinderea razei de acțiune a aeronavelor de luptă în misiuni la distanță mare. Fostul ministru adjunct de Externe Milen Keremedchiev a explicat că astfel de aeronave sunt utilizate în mod curent pentru realimentarea în aer a avioanelor de vânătoare, amintind că și F-16-urile Bulgariei au fost livrate din Statele Unite cu un sprijin similar. El a mai remarcat că amploarea echipamentelor militare americane care aterizează în prezent în Bulgaria nu a mai fost întâlnită de ani buni.

Autoritățile aeroportuare au declarat însă pentru Televiziunea Națională Bulgară că suspendarea traficului civil pe timpul nopții este legată de lucrări tehnice la infrastructura pistei, intervalele alese corespunzând unor ore cu activitate comercială minimă. Ferestrele orare stabilite permit totodată utilizarea completă a pistei pentru eventuale mișcări militare intense.

Flota KC-135, operată de Air Mobility Command cu sprijinul Air Force Reserve și Air National Guard, se află în serviciu încă de la sfârșitul anilor 1950. Dezvoltat din prototipul Boeing 367-80, avionul a trecut prin numeroase programe de modernizare de-a lungul deceniilor, inclusiv remotorizări care au îmbunătățit capacitatea de combustibil, eficiența, costurile de operare și nivelul de zgomot. Diverse versiuni modificate au fost utilizate și pentru recunoaștere, comandă aeriană și supraveghere, iar variantele actuale KC-135R și KC-135T continuă să primească upgrade-uri ale sistemelor de comunicații, navigație și control, pentru a răspunde cerințelor operaționale și de trafic aerian în continuă evoluție.