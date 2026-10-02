Bărbatul a contestat decizia în instanță și a obținut câștig de cauză. Compania a fost obligată să-i plătească despăgubiri de 12 milioane de dolari, scrie Todo Noticias.

Incidentul a avut loc în iunie 2020, în timpul pandemiei de coronavirus. Într-o ședință virtuală, angajatul s-a certat cu superiorul său după ce acesta i-a cerut să finalizeze o sarcină până la sfârșitul săptămânii.

Discuția a degenerat, iar angajatul i-a adresat șefului mai multe remarci jignitoare. Compania a considerat comportamentul suficient de grav pentru a-i înceta contractul de muncă pentru abatere disciplinară.

Bărbatul a contestat concedierea. După ce prima acțiune a fost respinsă, el a făcut apel, iar cazul a ajuns în fața Camerei de Muncă a Curții de Apel din Concepción del Uruguay.

De ce instanța a anulat justificarea concedierii

Judecătorii au confirmat că insultele au fost rostite și că incidentul a fost demonstrat inclusiv printr-o expertiză informatică. Totuși, instanța a considerat că fapta nu a fost suficient de gravă pentru a justifica măsura extremă a concedierii.

Un argument important a fost vechimea angajatului: acesta lucrase 11 ani și 8 luni în companie și nu avusese anterior sancțiuni disciplinare sau alte probleme de acest fel.

Instanța a mai reținut că disputa a avut loc într-o conversație digitală privată, fără colegi sau clienți de față. Astfel, incidentul nu a afectat imaginea superiorului sau a companiei în fața unor terți.

Un alt element luat în calcul de judecători a fost faptul că angajatul și-a cerut imediat scuze și a explicat că avea o relație apropiată cu superiorul său.

În aceste condiții, instanța a considerat că angajatorul ar fi putut aplica o sancțiune disciplinară mai puțin severă, în locul concedierii.

În urma procesului, concedierea a fost considerată nejustificată, iar compania a fost obligată să îi plătească angajatului 12 milioane de dolari.