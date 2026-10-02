"Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de publicarea Raportului Departamentului de Stat al SUA privind climatul investiţional din România pentru anul 2026. Documentul cuprinde o serie de constatări importante referitoare la sistemul judiciar şi la lupta împotriva corupţiei, confirmând progresele realizate de România în aceste domenii", se precizează într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, raportul Departamentului de Stat consemnează expres că "sistemul judiciar este independent de puterea executivă".

Totodată, documentul arată că România "a făcut progrese semnificative în combaterea corupţiei" şi reaminteşte că, încă din luna noiembrie a anului 2022, Comisia Europeană a apreciat că România realizase progrese suficiente în combaterea corupţiei la nivel înalt şi în reforma sistemului judiciar pentru a recomanda ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, închis ulterior în mod oficial la 15 septembrie 2023.

Raportul face referire şi la percepţia asupra corupţiei, citând Studiul economic OECD pentru România din 2026 şi Eurobarometrul special din 2025.

"În acest context, este relevantă raportarea acestor date la situaţia existentă la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit Eurobarometrului 2025, 75% dintre respondenţii din România considerau corupţia ca fiind larg răspândită, faţă de media Uniunii Europene de 69%, România situându-se la acelaşi nivel cu Cehia, în timp ce 13 state membre înregistrau procente mai ridicate. Datele mai recente ale Eurobarometrului 2026 indică o valoare de 71% pentru România, identică mediei Uniunii Europene de 71%", se subliniază în comunicat.

Consiliul precizează că Raportul semnalează, în acelaşi timp, o serie de "vulnerabilităţi" care necesită în continuare atenţie, între care durata unor proceduri judiciare, lipsa de predictibilitate legislativă şi jurisprudenţială în anumite domenii, dificultăţile privind executarea unor hotărâri judecătoreşti, precum şi necesitatea continuării procesului de digitalizare a sistemului judiciar.

"În ceea ce priveşte referirile raportului la efectele intervenirii prescripţiei răspunderii penale, Consiliul Superior al Magistraturii ia act de această preocupare, care a constituit, de altfel, şi obiectul unei analize aprofundate a autorităţilor judiciare române. Aceasta s-a materializat în Hotărârea 1348/2026 a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care au fost analizate, pe baza datelor concrete din dosare, cauzele reale care au condus la incidenţa prescripţiei răspunderii penale într-un număr semnificativ de cauze. Analiza a urmărit identificarea etapelor procesuale şi a factorilor instituţionali care au contribuit la această situaţie, pentru ca dezbaterea publică şi evaluările externe să se întemeieze pe date obiective şi pe o imagine completă a parcursului cauzelor", punctează CSM.

În ceea ce priveşte referirea raportului la activitatea Inspecţiei Judiciare, potrivit căreia ar fi fost vizate situaţii în care judecătorii nu ar fi respectat jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia prescripţiei, magistraţii din CSM susţin că este necesară o precizare factuală importantă, şi anume că "după anul 2022 nu a fost exercitată nicio astfel de acţiune disciplinară împotriva vreunui judecător, o asemenea situaţie nefiind înregistrată nici anterior anului 2022".

CSM evidenţiază că independenţa judecătorului în soluţionarea cauzelor reprezintă una dintre garanţiile fundamentale ale statului de drept, iar răspunderea disciplinară nu poate constitui un mecanism de control asupra soluţiilor judiciare pronunţate în exercitarea funcţiei de judecată.

Consiliul Superior al Magistraturii consideră că evaluările externe ale sistemului judiciar reprezintă instrumente utile pentru identificarea progreselor şi a vulnerabilităţilor şi va continua să furnizeze partenerilor internaţionali datele şi clarificările necesare pentru ca aceste evaluări să reflecte cât mai exact situaţia sistemului judiciar din România.

"Constatările Departamentului de Stat al SUA privind independenţa sistemului judiciar, progresele semnificative realizate în combaterea corupţiei şi evoluţiile care au permis închiderea Mecanismului de Cooperare şi Verificare reprezintă confirmarea unor rezultate instituţionale importante, care trebuie consolidate şi continuate", menţionează CSM.