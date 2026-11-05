Este corect să spunem „două avocado”, „două avocado-uri” sau „doi avocados”? Deși există mai multe variante folosite în vorbirea curentă, una dintre ele este recomandată de normele limbii române.

Potrivit DOOM³ (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române), forma recomandată pentru pluralul cuvântului avocado este tot avocado. Substantivul este invariabil, ceea ce înseamnă că nu își schimbă forma în funcție de număr.

De ce nu se spune „avocado-uri” sau „avocados”

Explicația ține de felul în care cuvântul a fost integrat în limba română. Avocado este un substantiv neologic invariabil, iar pluralul său nu se formează prin adăugarea unei terminații.

Astfel, forma „avocado-uri”, întâlnită uneori în conversațiile informale, nu este cea recomandată de DOOM³. Nici varianta „avocados”, preluată după modelul limbii engleze, nu respectă normele.

O analiză publicată de Facultatea de Litere a Universității din București explică faptul că avocado are două încadrări gramaticale, în funcție de sens. Avocado este substantiv neutru, atunci când denumește fructul sau substantiv masculin, atunci când denumește arborele. În ambele situații, pluralul recomandat este invariabil. Două avocado.

Forma corectă, potrivit DOOM³, este avocado, atât la singular, cât și la plural. Cuvântul nu primește terminațiile „-uri” sau „-s”, chiar dacă aceste variante pot fi întâlnite în limbajul colocvial.