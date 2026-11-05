Selecția cuprinde producții europene și asiatice, de la capodopere ale cinematografiei italiene și franceze până la filme japoneze și germane care au influențat evoluția cinematografiei mondiale, notează Open Culture.

Cele 39 de filme recomandate de Martin Scorsese

Selecția include filme reprezentative pentru mai multe cinematografii naționale și curente artistice. Printre acestea se numără producții considerate repere ale neorealismului italian, ale Noului Val francez și ale cinematografiei japoneze postbelice.

Selecția lui Scorsese acordă o atenție deosebită cinematografiei japoneze și Noului Cinema German. Akira Kurosawa și Rainer Werner Fassbinder sunt reprezentați fiecare cu câte trei filme.

Pe listă se regăsesc titluri cunoscute precum The Bicycle Thief, Umberto D., The 400 Blows și Breathless, dar și alegeri mai puțin obișnuite, precum Rocco and His Brothers, Il Sorpasso și Death by Hanging.

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Iată lista completă:

  1. Metropolis – Fritz Lang
  2. Nosferatu – F.W. Murnau
  3. Dr. Mabuse, the Gambler – Fritz Lang
  4. Napoleon – Abel Gance
  5. Grand Illusion – Jean Renoir
  6. The Rules of the Game – Jean Renoir
  7. Children of Paradise – Marcel Carné
  8. Open City – Roberto Rossellini
  9. Paisan – Roberto Rossellini
  10. La Terra Trema – Luchino Visconti
  11. The Bicycle Thief – Vittorio De Sica
  12. Umberto D. – Vittorio De Sica
  13. Beauty and the Beast – Jean Cocteau
  14. Tokyo Story – Yasujirō Ozu
  15. Ikiru – Akira Kurosawa
  16. Seven Samurai – Akira Kurosawa
  17. Ugetsu – Kenji Mizoguchi
  18. Sansho the Bailiff – Kenji Mizoguchi
  19. High and Low – Akira Kurosawa
  20. Big Deal on Madonna Street – Mario Monicelli
  21. Rocco and His Brothers – Luchino Visconti
  22. The 400 Blows – François Truffaut
  23. Shoot the Piano Player – François Truffaut
  24. Breathless – Jean-Luc Godard
  25. Band of Outsiders – Jean-Luc Godard
  26. Il Sorpasso – Dino Risi
  27. L'Avventura – Michelangelo Antonioni
  28. Blow-Up – Michelangelo Antonioni
  29. Before the Revolution – Bernardo Bertolucci
  30. Le Boucher – Claude Chabrol
  31. Weekend – Jean-Luc Godard
  32. Death by Hanging – Nagisa Ōshima
  33. The Merchant of Four Seasons – Rainer Werner Fassbinder
  34. Ali: Fear Eats the Soul – Rainer Werner Fassbinder
  35. The Marriage of Maria Braun – Rainer Werner Fassbinder
  36. Kings of the Road – Wim Wenders
  37. The American Friend – Wim Wenders
  38. The Mystery of Kaspar Hauser – Werner Herzog
  39. Aguirre, the Wrath of God – Werner Herzog

Martin Scorsese, laureat cu premiul Oscar pentru cel mai bun regizor

Martin Scorsese s-a născut în 1942, la New York, și a crescut în cartierul Little Italy, care avea să devină sursă de inspirație pentru mai multe dintre filmele sale, conform UCLA.

Și-a făcut debutul în lungmetraj în 1968, cu Who's That Knocking at My Door?, iar consacrarea a venit odată cu Mean Streets (1973). Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Taxi Driver (1976), premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) și The Wolf of Wall Street (2013).

În 2007, Scorsese a câștigat primul său Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru The Departed, film care a primit și premiul pentru cel mai bun lungmetraj.

Producțiile sale au fost recompensate de-a lungul timpului cu numeroase distincții, inclusiv Globuri de Aur, premii BAFTA și Emmy. Printre onorurile primite se numără Leul de Aur pentru întreaga carieră, acordat de Festivalul de Film de la Veneția în 1995, premiul pentru întreaga carieră al American Film Institute și distincția Cecil B. DeMille, oferită de Asociația Presei Străine de la Hollywood în 2010.