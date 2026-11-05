Potrivit Companiei Municipale Termoenergetica, dificultățile sunt resimțite în special în sectoarele 1, 5 și 6, dar și în sectoarele 2, 3 și 4, unde temperatura agentului termic livrat este sub nivelul solicitat.

În prezent, sistemul de termoficare este alimentat de trei centrale ELCEN, o centrală privată și centrala de cvartal Casa Presei. În configurația completă, rețeaua publică ar trebui să primească energie termică de la patru centrale ELCEN, două centrale private și centrala Casa Presei, care aparține Termoenergetica.

Potrivit companiei, una dintre principalele probleme este oprirea CTE București Vest, aflată în reparații după două avarii majore, însoțite de incendii, produse în primăvara acestui an. Reprezentanții ELCEN au transmis că repornirea centralei este programată pentru 15 noiembrie 2026.

Militari și Drumul Taberei, printre zonele afectate

Din aprilie, alimentarea zonelor deservite de CTE București Vest a fost preluată de CTE Grozăvești și CET Energo. Totuși, în configurația actuală, CTE Grozăvești nu poate asigura parametrii necesari pentru toate zonele din sectoarele 1, 5 și 6. Problemele sunt resimțite în special în cartierele Militari și Drumul Taberei.

O altă centrală, CET Grivița, este oprită din primăvară, pe fondul situației de insolvență. Termoenergetica anunță că a purtat discuții cu reprezentanții acesteia pentru a analiza posibilitatea repornirii. Reluarea funcționării ar putea îmbunătăți alimentarea în zonele afectate și ar reduce sarcina preluată de celelalte surse de energie termică.

Pentru îmbunătățirea furnizării în Militari și Drumul Taberei, Termoenergetica ia în calcul creșterea producției de energie termică la CTE Progresu. De asemenea, o parte dintre consumatorii din Sectorul 5, alimentați în prezent de CTE Grozăvești, ar putea fi preluați de această centrală.

Temperatură sub cea solicitată în sectoarele 2, 3 și 4

Probleme sunt și în sectoarele 2, 3 și 4, unde CTE București Sud livrează agent termic la o temperatură de aproximativ 71 de grade Celsius, față de 88 de grade, cât prevede comanda de livrare transmisă de Termoenergetica către ELCEN.

Compania precizează că, în prezent, sunt asigurate debitul și presiunea necesare, însă temperatura insuficientă afectează furnizarea apei calde și a căldurii către consumatorii din aceste sectoare.

O altă problemă este înregistrată la CTE Progresu, care deservește consumatori din sectoarele 4 și 5. Centrala livrează în prezent aproximativ 100 de gigacalorii, adică jumătate din necesarul estimat la circa 200 de gigacalorii.